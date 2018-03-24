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Челябинцы сообщили о теле младенца в мусорном баке на ЧМЗ
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Челябинцы сообщили о теле младенца в мусорном баке на ЧМЗ 

АиФ 31 минуту назад
Фото: АиФ
Тело младенца обнаружили в мусорном контейнере в Металлургическом районе, об этом горожане сообщили в одной из групп в соцсети.
По словам очевидцев, ребёнка нашли во дворе дома по Шоссе Металлургов днём 24 марта. На месте работали сотрудники полиции, которые приступили к розыску матери новорождённого.
«Полицейский заходил, спрашивал про беременных в доме», — написал один из пользователей.
«Сейчас приехали «ритуальные услуги», погрузили ящик от овощей… с малышом, и уехали», — рассказала другая участница обсуждения.
Напомним, летом минувшего года также во дворе одного из домов по Шоссе Металлургов прохожий нашёл в мусорном баке новорождённого ребёнка.
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