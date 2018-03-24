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«А на воде трудно?»: Митя Фомин оказался на доске для серфинга на берегу
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«А на воде трудно?»: Митя Фомин оказался на доске для серфинга на берегу 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Известный певец Митя Фомин показал поклонникам не совсем обычное фото. На нем артист запечатлен на доске для серфинга. Правда, в это время он не рассекал волны, а почему-то находился на побережье, чем вызвал улыбки многих своих поклонников.
Популярный эстрадный певец и автор песен, телеведущий и продюсер очень часто путешествует по разным странам. В его аккаунте можно встретить фотографии из самых разных уголков мира. Сейчас он опубликовал снимок, сделанный в Португалии. При этом музыкант написал небольшое обращение ко всем своим поклонникам в социальной сети, дав небольшой совет, касательно того, как быть счастливым человеком. «Вчера спросил вас, чего боитесь. Сегодня призываю: ничего не бойтесь и будьте счастливы! И срочно отпишитесь в комментариях „хочу“, если хотите быть счастливыми»
Естественно, подписчики бывшего солиста группы Hi-Fi тут же принялись писать в комментариях, чего же они так сильно хотят. При этом варианты были очень разнообразными, начиная от сдачи экзаменов и заканчивая миром во всем мире. Но многие из его фанатов просто посмеялись над снимком Фомина и обстоятельствами, при которых этот кадр был сделан. «Я уже и так счастлива, есть друг который стал как родной. Разве это не есть счастье когда есть рядом близкие люди?» «Поплыл?» «Отлично выглядишь, Митяй!» «Оу, Митюх, на скейте катайтесь!» «Похож на поэта Есенина!» «На песке и на доске! А на воде трудно?» «Я и так счастлива!» А вот некоторые подписчики Мити подняли на смех и комментаторов, озвучивших свои желания в этой публикации. Они справедливо отметили, что от этого ровным счетом ничего не изменится, и посоветовали не писать пустые слова в аккаунтах звезд, а заняться делом для достижения поставленных целей.
А недавно Фомин решил рассказать подписчикам в микроблоге небольшой секрет, как ему удается так хорошо выглядеть. Правда, не все поверили словам музыканта.
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