Особенности e-commerce в Германии

Москва , 24 марта — «Вести. Экономика» Цифровизация существенно влияет на сферу торговли товарами и услугами. Интернет-торговля стала неотъемлемой частью мировой экономики, в том числе Германии . Об особенностях E-Commerce в этой стране рассказывает Наталья Маурер.

Торговый оборот ста крупнейших интернет-магазинов в Германии по сравнению с предыдущим годом увеличился на 12%. Согласно статистическим исследованиям «E-Commerce-Markt Deutschland 2017» оборот интернет-торговли составил 27,4 миллиардов евро, 12 миллиардов из которых приходятся на трех самых крупных игроков: Amazon.de (8,1 Mrd. Euro), Otto.de (2,7 Mrd. Euro) и Zalando.de (1,1 Mrd. Euro).

Психология потребителя Активный рост мобильного интернета, низкая стоимость мобильного трафика и доступность мобильных устройств (смартфонов и планшетов) способствуют развитию глобальной коммерческой среды. Как говорится, дигитализированному обществу нужны дигитализированные услуги. Насколько они действительно нужны — вопрос, конечно, спорный, но мнение самого общества по этому поводу не имеет никакого значения, остановить четвертую индустриальную революцию уже невозможно. Остается только один вариант — приспосабливаться.

Заставить современного человека оторваться от мобильного телефона или компьютера для похода в магазин непростая задача, а вот забросать его электронными приложениями с рекламой и уговорами потратить свои деньги на что-нибудь ненужное — это проще простого. Важно быть убедительным, максимально креативным, играя на чувствах одиночества или комплексе неполноценности потенциального покупателя, его желании быть замеченным и, если повезет, то еще и любимым. Как утверждает критик потребления, известный немецкий нейробиолог Геральд Хютер (Gerald Hüther) — счастливый человек не покупает. Потребление наряду с другими средствами заменяет человеку ощущение собственной значимости, которого почти всегда не хватает, дает ему кратковременное чувство счастья, а счастливыми хотят быть все. Поэтому тот, кто лучше всего может манипулировать человеческим сознанием, получает большую прибыль.

Думай меньше, решай быстрее Процесс покупки должен быть максимально быстрым и удобным. Возможность сдать покупку назад уменьшает ощущение напрасно потраченных денег, но, как известно, расстаться с вещью, которая какое-то время вам уже принадлежала, не так-то просто. Известный психолог и лауреат Нобелевской премии по экономике 2002 года Даниель Канеман утверждает, что человек боится потери, т.е. его ощущения от потерь и приобретений несимметричны.

Степень удовлетворения человека от приобретения, например, 100 долларов гораздо ниже степени расстройства от потери той же суммы. Поэтому люди готовы рисковать, чтобы избежать потерь, но не склонны к риску, чтобы получить выгоду. Эту слабость отлично используют в интернет-торговле. Например, для того, чтобы сдать купленную в порыве вещь обратно в интернет-магазин, её надо упаковать, распечатать, приклеить на коробку почтовую марку, одеться, выйти на улицу и отнести эту посылку на почту.

Напряжения гораздо больше, чем при покупке и электронной оплате. При электронной оплате чувство потери денег вообще притупляется, поэтому PayPal Питера Тиля пользуется большой популярностью. К тому же за несколько дней вы уже успели привыкнуть к покупке, почувствовали её своей, а расставаться с чем-то родным всегда тяжело. Известно, что человеческий мозг имеет склонность экономить энергию, поэтому вероятность того, что купленная вещь все-таки останется у покупателя, достаточно велика.

Самая удобная система заказов и оплаты товаров — у американской интернет-платформы Amazon. Огромный выбор товаров, своевременная доставка, возможность отказаться от покупки в течение тридцати дней, быстрый и надежный возврат денег покупателю сделали Amazon самым популярным интернет-магазином в Германии. Неудивительно, что оборот Amazon.de в 2016 составил 8,1 миллиард евро, а онлайн-магазины OTTO.de и Zalando.de так сильно отстают.

Онлайн-торговля продуктами питания Интернет-продажи книг, бытовой техники, игрушек, косметики, одежды и обуви продолжают активный рост. Все больше и больше граждан отдают предпочтение онлайн-покупкам. Кажется, что искусство убеждения в этом сегменте достигло совершенства. А вот интернет-рынок продуктов питания все еще находится в стадии развития. Немцы — народ консервативный и к покупке продуктов онлайн относятся скептически. В год они расходуют на продукты питания примерно 170 миллиардов евро, однако на онлайн приходится всего один процент.

Интернет-витрину и доставку продуктов питания на дом предлагают многие дискаунтеры. Минимальная сумма заказа в корзине в разных онлайн магазинах может быть от 20 до 40 евро. Стоимость доставки зависит от итоговой стоимости, времени доставки, а иногда и от объема и веса заказа (от 3,95 евро до 9,99 евро). В некоторых онлайн-магазинах при заказе на сумму от 75 евро доставка становится бесплатной.

Основным негативным моментом для покупателей является отсутствие необходимых продуктов на складе, а также неудобное время доставки. При заполнении покупательской корзины часто тяжело набрать минимальную сумму заказа, потому что в наличии нет тех или иных необходимых продуктов. Приходится дополнять заказ товарами первой необходимости, которые всегда нужны, но в данный момент не были запланированы (ящик воды, кофе, туалетная бумага и т.п.). На это может уйти достаточно много времени и нервов. Некоторые магазины начинают предлагать другие продукты взамен недоступных, например, вместо клубники предлагают купить киви или бананы, а вместо недостающего дешевого продукта более дорогой.

Главная проблема — логистика Доставка заказа во многих магазинах осуществляется лишь на следующий день и в определенные регионы. Только сеть Rewe и AllyouneedFresh (сеть принадлежит DHL) имеют широкую географию, остальные магазины работают локально. Курьер, доставляющий заказ, обычно предупреждает о точном времени доставки заранее по телефону или смс. Однако необходимость сидеть дома в течение часа или двух и ждать заказ отпугивает многих потенциальных покупателей. К тому же не все онлайн-магазины доставляют свежие продукты: мясо, овощи и фрукты.

Как правило, продуктовые магазины находятся недалеко от дома, и гораздо удобнее пройтись за покупками самому, выбрать те свежие овощи и фрукты, которые действительно понравились, а не сидеть взаперти и ждать заказ. Большинство людей работают вне дома и предпочитают покупать продукты в обычном магазине. Получается, что на сегодняшний день в Германии онлайн-сервис продуктов питания удобен инвалидам, пожилым людям и тем, кто работает на дому. Для остальных граждан покупка продуктов через интернет скорее развлечение, чем ежедневный привычный процесс.

И снова Amazon Убедить немцев в необходимости покупать продукты питания онлайн наряду с немецкими ритейлерами взял на себя и американский онлайн-гигант Amazon. 4 мая 2017 года Amazon Fresh официально стартовал в Германии. На первом этапе сервис был доступен только жителям Берлина и Потсдама , затем присоединились Гамбург и Мюнхен.

За 9,99 евро в месяц всем клиентам программы Prime Amazon предлагает бесплатную доставку при минимальном заказе от 40 евро (при заказе менее 40 евро доставка обойдется в 5,99 евро). В течение первого месяца опцию Prime жители Берлина, Потсдама, Гамбурга и Мюнхена могут протестировать бесплатно. В целом Amazon Fresh предлагает около 300.000 наименований продукции, свежие овощи и фрукты, а также быструю доставку в день заказа, но только на территории Берлина и Потсдама. Заказы для Гамбурга доставляются со склада в Берлине, это значит, что продукты должны проделать путь в 300 километров.

В то время как жители Гамбурга из-за Дизельгейта не знают, какую же машину им купить, чтобы иметь возможность заезжать в центр города на закрытые для дизельных машин улицы, прекрасно организованная логистика Amazon Fresh доставляет своим клиентам свежие продукты питания на дизельных фурах за 300 километров. Продукты, которые можно купить в соседнем магазине за углом!

Борьба за чистый воздух продолжается Стремительный рост онлайн торговли способствует образованию пробок, шума и загрязнению воздуха в крупных городах: практически все транспортные средства доставки работают на дизельном топливе. Согласно прогнозам KE-Consult, к 2021 году в Германии количество посылок может увеличиться до четырех миллиардов в год. Сортировочные пункты находятся, как правило, на окраине города, что усложняет процесс доставки посылок в другие районы. К примеру, служба доставки Hermes в течение трех дней пытается доставить клиенту его пакет, и только после этого отправляет посылку в ближайший филиал. А DHL развозит в день около четырех миллионов пакетов, а в рождественское время количество посылок в день удваивается.

Министерство экономики , транспорта и инноваций Гамбурга совместно с UPS разработали «экологичный проект» Micro-Hub-Konzept. Его цель: рано утром привозить на электромобилях в центральные части города мини-контейнеры с уже рассортированными посылками. Из этих хранилищ почтальоны должны разносить посылки клиентам либо пешком, либо на грузовом велосипеде, так называемом Cargobike. Такая модель доставки посылок, предположительно, сэкономит 24.000 километра пути для транспортных компаний, а это примерно 11 тонн CO2.

Сразу после того, как Федеральный административный суд в Лейпциге дал разрешение властям городов Германии запрещать въезд дизельных машин в город, властями было принято решение о субсидировании грузовых велосипедов. С начала марта 2018 года государство компенсирует гражданам 30% их стоимости. Максимальная компенсация составляет 2500 евро. Субсидируются мощные грузовые велосипеды с электроприводом, грузоподъемностью 150 килограмм и вместительностью в один кубический метр. Стоимость такого велосипеда может доходить до 10.000 евро.

Субсидии предусмотрены исключительно для транспортных компаний, грузовые велосипеды для частных лиц в эту категорию не попадают. Исключениями являются такие города, как Мюнхен, где максимальная сумма субсидии при покупке частного грузового велосипеда составляет 1.000 евро, Лимбург — 600 евро и Гейдельберг — 500 евро. С 2019 года в Гамбурге наряду с обычным прокатом велосипедов появятся также прокат грузовых велосипедов, так называемый Cargobike-Sharing.

Сложно сказать, насколько новая система доставки будет эффективна и сколько людей нужно будет задействовать для езды на велосипедах и сортировки посылок по весу. По каким дорожкам должны ездить каргобайки такого размера, и где должны парковаться, чтобы не мешать движению транспорта, велосипедистам и пешеходам. А если зимой вдруг выпадет снег? В такую погоду в Гамбурге перестают ездить даже поезда, автобусы и метро! Тогда срочно понадобятся грузовые санки! Также непонятно, зачем государству субсидировать отрасли, которые и так зарабатывают огромные деньги, а в будущем планируют зарабатывать еще больше. Один из читателей газеты Spiegel в комментарии к статье о каргобайках предложил заодно и все городские такси заменить на рикши. Это была бы абсолютная win-win-situation! Воздух станет намного чище, работодатель будет экономить на топливе, а работник на стоимости занятий в фитнес-клубе.