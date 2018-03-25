После поездки Клычкова в Болхов поисковики будут согласовывать раскопки с «Мираторгом» 

После обращения представителей поисковых отрядов о том, что Кривцовский мемориал обнесли колючей проволокой, врио губернатора накануне, 24 марта, съездил в Болховского район.
Информация о том, что компания «Мираторг» обнесла колючей проволокой каждое поле Кривцовских высот и сам мемориал подтвердилась. Поля, граничащие с территорией мемориального комплекса, по периметру городили колючей проволокой для создания пастбищ для крупного рогатого скота.
Пресс-служба правительства региона сообщает, что после того, как сигнал поступил Клычкову, представители «Мираторга» демонтировали ограждение.
Клычков заявил, что будет решать вопрос колючей проволоки на федеральном уровне. — Действия представителей компании на территории Кривцовских высот создают серьезные проблемы для поисковых работ. На территории, где ведутся работы по поднятию останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, организация пастбищ не допустима, — приводит слова врио пресс-служба.
Клычков поручил поисковым отрядам согласовать всех свои мероприятия с руководством компании «Мираторг», которая является владельцем прилегающих к мемориальному комплексу земель.
Напомним, информация о том, что Кривцовский мемориал огородили колючей проволокой появилось на страницах в врио губернатора Орловской области в социальных сетях накануне, 23 марта.
К Клычкову обратились орловские поисковики, которые сообщил, что всему периметру мемориального комплекса в Болховском районе появилось ограждение из колючей проволоки.
— Завтра я выезжаю в Болховский район, где прямо на мемориале проведу рабочее совещание и разберусь с этим! Это ограждение должно быть убрано! — сообщил он своим подписчикам.
Стоит отметить, что деятельность «Мираторга» вызывает у орловцев неоднозначную реакцию. Холдинг работает в Шаблыкинском районе. Там деятельность инвестора привела к уничтожению дорог. Колонны техники движутся под запрещающие знаки. Попытка остановить большегрузы обернулась для главы Моховского сельского поселения «выволочкой» от главы района. Кроме того, людям, перекрывшим дорогу, пригрозили прокуратурой и автоинспекцией.
Опасения у орловцев также вызывают планы строительства «АХ „Мираторг“ свиноводческих комплексов мощностью до 203 тысяч тонн товарной свинины в год и нового комбикормового завода. Орловцы считают, что это может обернуться экологической катастрофой для региона.
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Сообщение После поездки Клычкова в Болхов поисковики будут согласовывать раскопки с «Мираторгом» появились сначала на РИА 57.