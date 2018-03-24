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Клычков поехал в Болхов разбираться с колючей проволокой
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Клычков поехал в Болхов разбираться с колючей проволокой 

РИА 57 18 минут назад
Фото: РИА 57
Информация о том, что Кривцовский мемориал огородили колючей проволокой появилось на страницах в врио губернатора Орловской области в социальных сетях накануне, 23 марта.
К Клычкову обратились орловские поисковики, которые сообщил, что всему периметру мемориального комплекса в Болховском районе появилось ограждение из колючей проволоки.
— Сразу дал поручение профильному департаменту выехать на место и доложить. Считаю, что это недопустимо со стороны тех, кто это возвёл, — написал врио на своей странице.
— Завтра я выезжаю в Болховский район, где прямо на мемориале проведу рабочее совещание и разберусь с этим! Это ограждение должно быть убрано! — сообщил он своим подписчикам.
Подписчики предположили, что ограждение сделала компания «Мираторг» и прокомментировали сообщение врио.
— Там колючей проволокой ограждает леса и поля «Мироторг», они испортили всю дорогу своей техникой. Скоро люди к своим домам не смогут подъехать.
— Совсем страх потеряли! Это вообще ни в какие рамки не лезет. Совсем нет совести и уважения к тем кто ценой своей жизни заплатил чтобы мы жили сейчас под мирным небом.
— Мираторг такие заборы делает. Захватывает поля и леса. Вот только на каком основании?!
— Поля огорожены и слева и справа от мемориала, к мемориалу подъезд и проезд есть. Вдоль посадок слава и справа тоже дороги есть.
— Лучше бы если «мираторгу» некуда деньги девать приобрели бы поливочные машины, а то техника с полей выезжает на дорогу, а с колёс глыбы падают. Покрытие дорожное и так заставляет желать лучшего да ещё и эти комки, а так было бы неплохо это ко всем агрофирмам и фермерам.
— Поле слева насколько я знаю они планировали под пастбище. Получается перегородили дорогу на бывшую деревню Толкачёво, но там был проезд через Сивково насколько я помню. Мемориал получается не затронули и не ограничили к нему доступ.
— Компания «мираторг» и не только, помимо всяческих истеричных, хамских выходок, проводит агрессивную работу с землей; — рекультивации не проводятся, засеиваются семена культур неизвестного происхождения, все съезды с полей разбиты настолько что уже сами еле ездят с наносом грунта на асфальтированное покрытие.
Фото: Алексея Аксюхина
Сообщение Клычков поехал в Болхов разбираться с колючей проволокой появились сначала на РИА 57.
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