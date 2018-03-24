Александр Панайотов рассказал о «мелопаузе» Филиппа Киркорова

Певец Александр Панайотов недавно стал гостем программы «Вечерний Ургант». В эфире ведущий Иван Ургант спросил у артиста об истории создания его новой песни «Черные нити». Оказалось, эту композицию однажды предложил ему спеть Филипп Киркоров. Александр неожиданно сказал, что сам король российской эстрады уходит в творческий отпуск…

— Просыпаюсь я утром, звонок, — рассказал 33-летний Панайотов Урганту. — Я смотрю: Филипп Киркоров. Конечно, это не частый гость в моем телефоне. И он такой: Саша, я сейчас пока песен не записываю, у меня типа пауза творческая…

— Друзья, вот вам и новость, — удивился остроумный Иван. — У Филиппа пауза, так называемая мело-пауза (иронический намек на менопаузу. — Авт.).

Александр Панайотов // Фото: Global Look Press

Наши корреспонденты встретили Александра Панайотова на светском мероприятии и узнали подробности мелопаузы Киркорова.

— То, что он мне сказал, то я и имел в виду, — ответил нам Панайотов. — Он мне сказал, что пока не записывает песен. Он недавно выпустил новую песню «Цвет настроения синий», видимо, это была крайняя композиция пока. У каждого артиста есть своя концепция развития, и, видимо, у него было достаточное количество песен в последнее время плюс юбилей, сейчас он, наверное, хочет взять какую-то передышку. Это не значит, что он заканчивает карьеру, но какую-то паузу взял. На сколько — не сказал. Это правильно, я считаю, невозможно всегда быть на плаву. У меня тоже так было. Лично я, когда отдыхаю, ем, сплю, опять ем.

С этим же вопросом мы обратились и к самому поп-королю. И оказалось, просто ошеломили им Киркорова, который на днях вернулся с гастролей по Белоруссии

— Я не понимаю, о чем вы говорите, — воскликнул 50-летний Фил. — Может, это просто вам так хочется? Каждый слышит то, что он хочет услышать. Творческий отпуск? Я иду? Какая у вас, журналистов, интересная жизнь, придумать что-то все время хотите. Молодцы!

При чем тут журналисты, мы так и не поняли, ведь информация исходила из уст Александра Панайотова. Но в ходе разговора с Филиппом стало ясно: ни о какой паузе не может быть и речи. Ведь нужно же ему зарабатывать на новые роскошные наряды, которые так любит российская суперзвезда.

— У меня такой замечательный калейдоскоп авторов, которые работают на меня много лет, — продолжает Киркоров. — Они создают мне замечательные образы. Я бываю на Неделях моды в Париже, Милане . Благодаря дружбе с дизайнерами Дольче и Габбана (именитые короли моды, бывшие некогда гей-парой, но с недавних пор переведшие свои отношения только в бизнес-партнерство. — Авт.) я был представлен достаточно широко миру моды за границей. Там я стал популярным за счет своих огромных трат на моду итальянскую и французскую. Я предпочитаю дорогую одежду не потому, что она пафосная, просто она хорошо сделана, со вкусом, носится долго. Я не столь богат, чтобы покупать дешевые вещи. Жить по средствам надо, я сам так жил всегда и приучаю к этому своих детей.