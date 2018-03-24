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Волгоградцы прячутся от несущихся с крыш снежных лавин
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Волгоградцы прячутся от несущихся с крыш снежных лавин 

v1.ru 39 минут назад
Фото: v1.ru
В Волгограде после небольшой оттепели начались сходы снежных лавин. По словам горожан, подтаявшие снежные «шапки» грозят рухнуть на голову проходим.
— Утром я шла рядом с магазинам на 7-ой Гвардейской и услышала какой-то странный звук. Успела поднять голову и заметить ползущую с крыши глыбу. Чудом успела от нее отскочить. Сегодня, можно сказать, повезло. А завтра? — рассуждает волгоградка Алла Моторина. — По пути не раз видела, как такие же лавины с грохотом падали на землю в жилых дворах.
В администрации Волгограда отметили, что уборкой крыш многоквартирных домов должны заниматься управляющие компании.
В начале марта задержавшаяся в городе зима сковала дома опасными «гроздьями» сосулек. С опаской обходя заледеневшие здания, горожане не раз жаловались на льдины коммунальщикам. Те, кто так и не дождался встречи с дворниками, решили сбить сосульки самостоятельно.
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