«Пенек» от башни разберут за две недели

Представители заказчика и исполнителя сноса прокомментировали итоги работ. Как рассказал генеральный директор АО «РВС» («Работы Взрывные Специальные»), Юрий Овчаров, демонтаж телебашни прошел в штатном режиме, предусмотренном проектом. При этом главный вопрос, который волновал горожан — наличие сейсмики в результате обрушения конструкции. По словам руководителя предприятия, она полностью отсутствует. От второго взрыва было принято решение отказаться

По словам заместителя руководителя пресс-службы УГМК Нины Пелевиной, заряды были активированы с интервалом в несколько секунд, поэтому для зрителей они слились в один. Башня частично обрушилась внутрь, частично легла четко на возведенную «подушку». Высота оставшегося от башни основания составляет около 30 метров. Планируется, что демонтажные работы буду проведены «в штатном режиме в сроки, установленные заказчиком».