12-летний школьник пропал после прогулки с друзьями в Челябинске

Родственники и волонтёры в Челябинске разыскивают 12-летнего мальчика, который не вернулся домой с прогулки, сообщают в поисковом отряде «Легион Спас».

Известно, что мальчик, живущий в одном из домов на Комсомольском проспекте, 23 марта отправился на прогулку с друзьями. Около 20 часов приятели разошлись, но подросток дома так и не появился. Горожан просят внимательно осмотреть торгово-развлекательные комплексы на Северо-Западе Челябинска.

Приметы мальчика: крупное телосложение, рост около 166 см, был одет в тёмно-синюю куртку и чёрную шапку.