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12-летний школьник пропал после прогулки с друзьями в Челябинске
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12-летний школьник пропал после прогулки с друзьями в Челябинске 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Родственники и волонтёры в Челябинске разыскивают 12-летнего мальчика, который не вернулся домой с прогулки, сообщают в поисковом отряде «Легион Спас».
Известно, что мальчик, живущий в одном из домов на Комсомольском проспекте, 23 марта отправился на прогулку с друзьями. Около 20 часов приятели разошлись, но подросток дома так и не появился. Горожан просят внимательно осмотреть торгово-развлекательные комплексы на Северо-Западе Челябинска.
Приметы мальчика: крупное телосложение, рост около 166 см, был одет в тёмно-синюю куртку и чёрную шапку.
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 Ещё 2 источника 
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