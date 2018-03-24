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В столице Урала одним взрывом снесли недостроенную телебашню
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В столице Урала одним взрывом снесли недостроенную телебашню 

Национальная Служба Новостей 43 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Екатеринбурге демонтировали недостроенную телебашню, оставшуюся еще с советских времен. Долгострой окутали специальной сеткой и взорвали.
Как сообщает ТАСС, башня упала ровно по траектории, подняв большое пылевое облако. Предварительно в городе было закрыто несколько станций метро, оцеплены несколько улиц и эвакуированы жители нескольких близлежащих домов.
Сообщается, что заряд был заложен на высоте 50-70 метров. Оставшийся 30-метровый остов башни разберут вручную.
Недостроенная 220-метровая башня была расположена в центре Екатеринбурга. Накануне, 23 марта, на нее проникли несколько руферов. Один из них прыгнул с башни с парашютом, другой — развернул на долгострое огромный российский флаг. Акция была проведена в защиту башни от сноса.
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