В столице Урала одним взрывом снесли недостроенную телебашню

Екатеринбурге демонтировали недостроенную телебашню, оставшуюся еще с советских времен. Долгострой окутали специальной сеткой и взорвали.

Как сообщает ТАСС, башня упала ровно по траектории, подняв большое пылевое облако. Предварительно в городе было закрыто несколько станций метро, оцеплены несколько улиц и эвакуированы жители нескольких близлежащих домов.

Сообщается, что заряд был заложен на высоте 50-70 метров. Оставшийся 30-метровый остов башни разберут вручную.

Недостроенная 220-метровая башня была расположена в центре Екатеринбурга. Накануне, 23 марта, на нее проникли несколько руферов. Один из них прыгнул с башни с парашютом, другой — развернул на долгострое огромный российский флаг. Акция была проведена в защиту башни от сноса.