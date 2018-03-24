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В Зауралье оленей и маралов пустят на мясо
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В Зауралье оленей и маралов пустят на мясо 

Уральский меридиан 48 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Однако для начала животным создадут специализированный вольерный комплекс, где будут откармливать и заботиться. Необычный эксперимент развернут на базе Першинского охотничьего хозяйства в Белозерском районе. Под зорким оком заводчиков в вольерах на 484 га вырастят пятнистых оленей, маралов, сибирских косуль, бизонов и кабанов. Животные будут усиленно питаться и защищены от браконьерских ружей.
По информации Департамента природных ресурсов и окружающей среду Зауралья, в «тепличных» условиях звери будут давать хорошее потомство, что позволит не только решить проблему охотоводства, но и позволит снабдить регион диетическим мясом, ценными шкурами и пантами.
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