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Весна пришла: как маленькие тюлени радуются солнцу
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Весна пришла: как маленькие тюлени радуются солнцу 

Sputnik Грузия 26 минут назад
Фото: Sputnik Грузия
Детёныши тюленей нежатся в лучах солнца на побережье Балтийского моря. Смотрите на видео, как ведут себя маленькие тюлени
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