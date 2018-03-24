Тюленята, встречающие весну на балтийском береге, умилили прохожих

Детеныши тюленей решили встретить весну на берегу Балтийского моря. Они лениво нежатся на солнце на пляже около латвийского города Вентспилс

От реанимации до моря

Как спасают жизни детенышей морских котиков

Животные привлекли внимание прохожих и стали героями фотосессий. Однако экологи призывают не приближаться слишком близко к отдыхающим малышам, чтобы не подвергать их стрессу.

По словам ученых, чаще всего на берег тюленята выходят сами, чтобы перелинять.

Напоним, ранее в Московско зоопарке к весне «разморозили» тушканчиков.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM