Это так мило! Меган Маркл промокла под дождем, но поговорила с маленькой фанаткой

У будущей жены принца Гарри (33) доброе сердце. Вчера они прилетели в Северную Ирландию. Погода не радовала — шел дождь, но Меган (36) и Гарри все равно встретились со своими поклонниками, как делают это во время каждого официального визита.

Маркл стояла в центре небольшой площадки, огороженной решеткой, за которой выстроились фанаты и просто жители города. И когда Меган увидела среди них маленькую девочку в ярко-красном пальто, она перепрыгнула через лужи в своих вельветовых лодочках, чтобы поздороваться с малышкой лично и сказать ей несколько слов.

Watch the adorable moment Meghan Markle runs over to greet a young girl while out meeting Belfast residents in the rain. #royalvisit #royalwedding pic.twitter.com/E2lY76zVh3

— On Demand News (@ODN) 23 марта 2018 г.

Кто-то в Сети уверен: это намек на то, что Маркл ждет ребенка. Как бы то ни было, это очень трогательно.

