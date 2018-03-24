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Это так мило! Меган Маркл промокла под дождем, но поговорила с маленькой фанаткой
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Это так мило! Меган Маркл промокла под дождем, но поговорила с маленькой фанаткой 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
У будущей жены принца Гарри (33) доброе сердце. Вчера они прилетели в Северную Ирландию. Погода не радовала — шел дождь, но Меган (36) и Гарри все равно встретились со своими поклонниками, как делают это во время каждого официального визита.
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Маркл стояла в центре небольшой площадки, огороженной решеткой, за которой выстроились фанаты и просто жители города. И когда Меган увидела среди них маленькую девочку в ярко-красном пальто, она перепрыгнула через лужи в своих вельветовых лодочках, чтобы поздороваться с малышкой лично и сказать ей несколько слов.
Watch the adorable moment Meghan Markle runs over to greet a young girl while out meeting Belfast residents in the rain. #royalvisit #royalwedding pic.twitter.com/E2lY76zVh3
— On Demand News (@ODN) 23 марта 2018 г.
Кто-то в Сети уверен: это намек на то, что Маркл ждет ребенка. Как бы то ни было, это очень трогательно.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/eto-tak-milo-megan-markl-promokla-pod-dozhdem-no-pogovorila-s-malenkoj-fanatkoj/
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