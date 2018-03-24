Машина просто застряла на прибрежной дороге, а за ночь ее окружили крокодилы

Трое на крыше, вместе с собакой — вот, чем закончилась охота приятелей, решивших отправиться на территорию полуострова Дампьер. Машина просто застряла на прибрежной дороге, а ночью случилось нечто, напугавшее мужчин до смерти!

Автомобиль погружался все глубже в вязкую глину. Внезапный прилив и вовсе затопил машину — людям пришлось забраться на крышу. Они рассчитывали дождаться дня, но к утру ненадежное укрытие окружили крокодилы!

Несколько дней бедолаги провели на крыше без воды и пищи. По счастью, поиски уже начались, но мужчинам пришлось пережить шесть приливов и шесть отливов до появления полиции.

Сейчас жизни незадачливых охотников ничего не угрожает. Однако трудно представить себе ужас, который пережили друзья за шесть дней в окружении кровожадных рептилий!