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Машина просто застряла на прибрежной дороге, а за ночь ее окружили крокодилы
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Машина просто застряла на прибрежной дороге, а за ночь ее окружили крокодилы 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Трое на крыше, вместе с собакой — вот, чем закончилась охота приятелей, решивших отправиться на территорию полуострова Дампьер. Машина просто застряла на прибрежной дороге, а ночью случилось нечто, напугавшее мужчин до смерти!
Автомобиль погружался все глубже в вязкую глину. Внезапный прилив и вовсе затопил машину — людям пришлось забраться на крышу. Они рассчитывали дождаться дня, но к утру ненадежное укрытие окружили крокодилы!
Несколько дней бедолаги провели на крыше без воды и пищи. По счастью, поиски уже начались, но мужчинам пришлось пережить шесть приливов и шесть отливов до появления полиции.
Сейчас жизни незадачливых охотников ничего не угрожает. Однако трудно представить себе ужас, который пережили друзья за шесть дней в окружении кровожадных рептилий!
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