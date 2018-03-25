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В Псковской области второй год ищут пропавшего студента
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В Псковской области второй год ищут пропавшего студента 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
«Уголовный розыск УМВД России по городу Пскову разыскивает Сергея Олеговича Фёдорова, 1997 года рождения, уроженца города Пыталово», — сообщает Пресс-служба УМВД России по Псковской области.
Студент одного из псковских колледжей ушёл с занятий 4 октября 2016 года и пропал.
Приметы: на вид 19 лет, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, волосы тёмные, глаза светлые, нос прямой.
Был одет: тёмно-синяя куртка в чёрную клетку с жёлтыми полосами, синие джинсы, кроссовки с полосками фирмы «Адидас». С собой у него была чёрная сумка.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Фёдорова Сергея Олеговича, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 70-14-99, 70-14-53, 921-215-08-89 или 02.
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