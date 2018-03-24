МУП «РТК» готовит исковое заявление в суд по программе «Ревизорро-Медицинно»

— За распространение сведений, носящих порочащий характер, наносящих вред деловой репутации и не соответствующих действительности, готовится исковое заявление в суд, — заявила генеральный директор МУП «РТК», — также зафиксировано незаконное проникновение на территорию нашего объекта, в результате чего вызван наряд полиции.

Также имеются видеоматериалы незаконного проникновения съемочной группы в воскресенье 22.10.2017 в 18:10 на территорию режимного объекта — трамвайного депо по адресу 36-я Линия, 1.