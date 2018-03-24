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Неизвестный обокрал иностранку в аэропорту Домодедово и чуть не вырвал ей руку
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России объявили дипломатическую войну

Неизвестный обокрал иностранку в аэропорту Домодедово и чуть не вырвал ей руку 

360tv.ru 1 час назад
Гражданка Германии осталась без денег после встречи с грабителем в столичном аэропорту Домодедово. Неизвестный мужчина украл кошелек из сумки и вывихнул ей руку, рассказал телеканалу «360» источник в правоохранительных органах.
Кража произошла днем 23 марта рядом с магазином «Консул». Когда злоумышленник скрылся вместе с добычей,
29-летняя
немка почувствовала боль в плече. Она обратилась к дежурному врачу воздушной гавани. Медик осмотрела потерпевшую, диагностировала вывих плечевого сустава и обратилась в полицию.
После случившегося полицейские начали проверку.
Житель Орска поплатился за свою доброту к бездомному. Он приютил в своей квартире
44-летнего
бомжа, а тот вместо благодарности украл дорогой телевизор и сдал его в ломбард. Однако этого бездомному показалось недостаточно и он ограбил еще  52-летнюю
женщину.
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