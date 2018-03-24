Неизвестный обокрал иностранку в аэропорту Домодедово и чуть не вырвал ей руку

Гражданка Германии осталась без денег после встречи с грабителем в столичном аэропорту Домодедово . Неизвестный мужчина украл кошелек из сумки и вывихнул ей руку, рассказал телеканалу «360» источник в правоохранительных органах

Кража произошла днем 23 марта рядом с магазином «Консул». Когда злоумышленник скрылся вместе с добычей,

29-летняя

немка почувствовала боль в плече. Она обратилась к дежурному врачу воздушной гавани. Медик осмотрела потерпевшую, диагностировала вывих плечевого сустава и обратилась в полицию.

После случившегося полицейские начали проверку.

Житель Орска поплатился за свою доброту к бездомному. Он приютил в своей квартире

44-летнего

бомжа, а тот вместо благодарности украл дорогой телевизор и сдал его в ломбард. Однако этого бездомному показалось недостаточно и он ограбил еще 52-летнюю

женщину.