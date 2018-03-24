«Комфортная среда»: ямальцам не хватало игровых и спортивных площадок

В городах и поселках подвели итоги народного голосования за объекты благоустройства. В нем поучаствовали 119 тысяч ямальцев. Активнее всего расставляли приоритеты муравленковцы.

Решающий выбор в рамках проекта «Комфортная среда» северяне делали 18 марта. Определили, какие площади, парки, скверы, детские игровые и спортивные площадки должны появиться в первую очередь, а какие — в перспективе. Выбирать могли все жители, начиная с 14 лет, и как отмечают в муниципалитетах, молодежь не проигнорировала такую возможность.

«ВКУСНАЯ НАЧИНКА» ПО ЗАКАЗУ

Активнее всего голосование прошло в Муравленко . Здесь выбор сделало почти 39 процентов горожан. На их суд предложили три объекта. Это «Сквер здоровья», «Аллея Славы» и комплекс детских площадок.

В итоге повезло самым юным жителям. — Таких игровых площадок еще нет в городе, они очень красивые и «вкусные» по наполнению. Мы очень рады, что им отдано предпочтение, тем более что элементы комплексов предлагали сами муравленковцы, — рассказал Олег Раджабов, начальник отдела благоустройства и ЖКХ профильного управления городской администрации. Собеседник «КС» подчеркнул, что в этом году будут реализовываться все три проекта. Уже готовится документация для конкурсных процедур, сами работы планируется начать в конце мая и завершить в первой декаде сентября.

Вдобавок муравленковцы определились, с какими объектами город будет участвовать во всероссийском конкурсе. Наибольшее количество голосов набрали пешеходная зона на улице Дружбы народов в микрорайоне Озерном и зона отдыха в микрорайоне Юбилейном.

В ПОСЁЛКАХ ПОЯВЯТСЯ ИМЕННЫЕ СТЕЛЫ

Второе место по активности в воскресном голосовании у Шурышкарского района, участвовало 38,6 процента населения. В администрации района порадовались такой заинтересованности селян. Причем голосовали активно, как взрослые, так и молодежь.

В Мужах большинством голосов одобрили детскую площадку в южной части села, в Горках — благоустройство площади на улице Заводской, в Овгорте — центральной площади. Все три проекта воплотят в жизнь в следующем году в рамках региональной программы.

В других поселках района жители выбирали эскизы въездных стел. Проекты-победители воплотят в жизнь в этом году. В отделе информации и связей с общественностью районной администрации отметили, что маленькие поселки не попали в региональную программу, поэтому «символы» возведут за счет местного бюджета.

В Приуральском районе, который замыкает тройку самых активных, тоже выбирали объекты, которые появятся в следующем году. Как и в Шурышкарском районе, обновления в маленьких поселках оплатят из местной казны.

Аксарка, Харп и Белоярск получат региональные финансы. В райцентре Приуралья в следующем году будут обустраивать сквер основателям села. Этот объект по итогам голосования обогнал две детские спортивные площадки. В Белоярске обустроят место для активного досуга на улице Октябрьской, в Харпе — на улице Гагарина.

Главный принцип «Комфортной среды» по-новому: ни один объект не возведут без согласия жителей.

НОВЫЙ УРЕНГОЙ

У ПЛОЩАДКИ ПОД ВИАДУКОМ СКОРО ПОЯВИТСЯ НАЗВАНИЕ

Как назовут место под мостом, станет известно 25 марта. Сам объект стал лидером голосования, прошедшего в воскресенье.

По предварительным данным, в Новом Уренгое в выборе объектов благоустройства поучаствовали почти 16,5 тысяч человек. Голосовать разрешалось за несколько проектов. В общей сложности «кандидаты» собрали 40 тысяч голосов.

Победу одержала спортивная площадка в южной части города под виадуком. Ей отдали предпочтение почти 15, 5 тысяч новоуренгойцев.

Среди дворовых территорий лидировали два микрорайона, расположенных на «южке»: ул. Геологоразведчиков, д. 6, 8, 8А, 12, 12А, 14, 16, 16Б, 16Г,16Д, и проспект Ленинградский, д.12А, 14А, 14, 16.

Летом благоустроят одну зону отдыха и два двора. Также не забудут и детские площадки, три из которых набрали наибольшее число голосов: это микрорайон Мирный, ул. 26 Съезда КПСС и район Лимбяяха.

По словам Андрея Воронова, заместителя главы новоуренгойской администрации, проекты выполнены на все объекты, обозначенные в бюллетене. И будут реализованы поэтапно.

Собеседник обратил внимание на высокую активность горожан и выразил им благодарность.

— Надеемся, что все пожелания жителей воплотятся в жизнь, а список приоритетных объектов благоустройства пополнится новыми адресами, — подытожил заместитель главы.

Тем временем завтра на ресурсе «Живем на Севере» заканчивается голосование за лучшее название многоцелевой спортивной площадки под путепроводом (виадуком). По последним данным, лидирует лаконичное название — «Виадук». Автора названия, которое победит 25 марта, пригласят на торжественное открытие площадки.