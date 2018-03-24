Ещё
У нечестного предпринимателя арестовали целое здание
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
России объявили дипломатическую войну
России объявили дипломатическую войну

У нечестного предпринимателя арестовали целое здание 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Что только не приходится арестовывать приставам, чтобы заставить людей рассчитаться с долгами. На этот раз предприниматель может лишиться целого здания.
В 2015 году ярославец арендовал участок земли в Норском на улице Красноперевальской и построил там трёхэтажное здание. По документам предприниматель так и не ввёл его в эксплуатацию, поэтому налог платил только на землю, но на самом деле автомойка и автосервис там работали. Из-за этого долг мужчины в бюджет города составил 1,7 миллиона рублей.
У предпринимателя уже арестовали автомобиль и продали его в счёт погашения долга, но это не сподвигло мужчину рассчитаться, тогда приставы решили наложить арест на целое здание.
— По предварительной оценке, здание оценено в 10 миллионов рублей. Если долг не будет погашен, то имущество будет выставлено на реализацию. Деньги от продажи здания пойдут в счет погашения задолженности, — рассказала помощник главного судебного пристава Ярославской области Екатерина Пиунова.
Ярославские приставы знают самые неожиданные методы, как поймать тех, кто что-то должен. Они рассказали 76.ru о том, как находят задолжавших ярославцев по всему миру.
76.ru: последние новости
О, счастливчик! 10 ярославцев получили бесплатные «Айфоны» за селфи с выборов Ярославские «дети с развёрнутыми мозгами» ответили генералу МВД на обзывательства Вернулась домой: в Ярославле нашлась пропавшая после школы слабослышащая девочка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину395
«Очень серьёзный шаг»: Трампу рекомендуют наказать РФ105
Королевы красоты поругались из-за секс-услуг чиновникам59
Экономическое чудо России: как перехватить пятерочку82
Россиянам сообщили об изменениях в ЖКХ137
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
00:56
«What is going on»: Басков против Оззи Осборна
Шоу-бизнес Другое
06:11
Названы сроки реализации новой программы Путина
Политика
05:03
Савченко завербована Россией? Ответ Кремля
Политика Украина
04:27
Надежды нет. Почему Савченко стала врагом Украины
Украина В мире
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
02:06
Песков высказался о письме Скрипаля Путину
Политика В мире
01:38
«Очень серьёзный шаг»: Трампу рекомендуют наказать РФ
США В мире
03:45
Здоровье Пугачевой резко ухудшилось
Шоу-бизнес
02:24
20 стран ЕС готовы выслать российских дипломатов
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение