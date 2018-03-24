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В посёлке Веселовка улучшат качество телевизионных и радиовещательных программ
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В посёлке Веселовка улучшат качество телевизионных и радиовещательных программ 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
26 марта одна из крупных региональных передающих станций в посёлке Веселовка Черняховского района переведёт на новую частоту вещание программ первого мультиплекса: в него, помимо прочих, входят каналы «Россия-1» и «Россия-24». Технические работы по перестройке передатчиков с 47-го на 37-ой канал будут проходить 26 марта с 9:00 до 17:00.
Переход на новую волну позволит избежать помех и сделает приём сигнала более стабильным, однако по окончании технических работ телезрителям необходимо будет заново настроить свои телеприемники на 37 телевизионный канал, то есть на частоту 602 МГц.
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