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«Дверь должна открываться изнутри»: как устроена система безопасности в кинотеатрах Екатеринбурга
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«Дверь должна открываться изнутри»: как устроена система безопасности в кинотеатрах Екатеринбурга 

e1.ru 3 часа назад
Фото: e1.ru
Один из главных и страшных вопросов, связанных с трагедией в Кемерово, — как получилось, что зрители, среди которых было много детей, оказались заперты в залах кинотеатра. Понять это невозможно, но они задохнулись, не имея даже малейшего шанса на спасение.
Мы попросили генерального директора сети «Премьер-зал» Владимира Петелина рассказать, как устроена система безопасности в кинотеатрах и насколько это нормально — запирать наглухо дверь снаружи, когда внутри находятся люди.
— Родственники погибших рассказали, что зрители оказались заперты в кинозале. Так вообще разрешается делать?
— Такое недопустимо, дверь в кинозал должна быть открыта. Как минимум она должна с лёгкостью открываться изнутри. Более того, кроме дверей, через которые обычно заходят зрители, в кинозале вместимостью больше 49 мест должен быть как минимум ещё один пожарный выход. Обычно он не используется, но в случае пожара также должен открываться изнутри. Либо на нём могут быть автоматические замки, соединённые с пожарной сигнализацией, которые открываются при её срабатывании. Такого, чтобы нельзя было изнутри открыть дверь и выйти, не должно быть ни при каких условиях, конечно.
Зрители должны свободно открывать и закрывать во время сеанса. У нас они всегда открыты, а в некоторых заведениях используется система, при которой на двери есть считывающее устройство, и снаружи она открывается по штрих-коду, который есть на пропуске контролёра или на билете зрителя. Но на выход такая дверь открывается свободно стопроцентно. Там либо установлен замок, который называется «антипаника» — сплошная ручка по всей двери, при прикосновении к которой она автоматически открывается, либо используется какой-то другой способ.
В любом случае все подобные системы доступа подключаются к системе пожарной сигнализации, и если она срабатывает, то всё везде открывается.
— А если она не сработает?
— На этот случай у сотрудников есть инструкция. Как правило, есть ещё кнопка и ключ, которым можно принудительно это всё открыть.
— Сотрудники кинотеатра должны организовать эвакуацию зрителей?
— Да, они несут ответственность за людей, находящихся в зале, и, более того, проводятся регулярные инструктажи как для вновь устроившихся, так и уже работающих сотрудников, о прохождении они расписываются в соответствующих журналах. Это не только к кинотеатру относится, но и к любому заведению, где находятся люди, это противопожарные правила.
Сегодня свердловская прокуратура начала проверять торговые центры по всей области. Мы тоже прошлись по основным ТЦ и посмотрели, легко ли будет из них в случае чего эвакуироваться.
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