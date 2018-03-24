Пропавший во время урагана кот вернулся к хозяину спустя 14 лет

Хозяина животного удалось найти благодаря микрочипу, установленного в холке кота.

Кот, который пропал 14 лет назад, воссоединился со своим владельцем в марте этого года, сообщает The New York Post.

Перри Мартин, отставной офицер K9 из американского штата Флорида, был уверен, что навсегда потерял своего рыжего любимца по кличке Томас-младший во время смертельного урагана Жанна в 2004 году.

Но благодаря микрочипу, который был установлен у кота, животное удалось вернуть хозяину.

В этом месяце худой, блохастый бездомный кот попал в приют, и его работники с удивлением обнаружили у кота чип, содержащий информацию о владельце.

Перри Мартин, которому позвонили из приюта, тут же приехал и сразу узнал своего питомца.

«Как только я посмотрел на него, я сразу понял, что это мой кот. Немного старше — вроде как я», — пошутил Мартин.

Сейчас рыжий Томас прошел курс лечения. Несмотря на свой возраст, он хорошо кушает, пьет и довольно активен. По словам Мартина, он рад, что кот вернется домой и проведет последние годы жизни в кругу своей семьи.