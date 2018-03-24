На китайском телевидении запретили шутить и смеяться 

Власти Китая запретили юмористические ролики и пародии на художественные произведения. Запрет коснулся как телевидения, так и блогеров. По мнению чиновников, подобный контент «подрывает основные социалистические устои» и может угрожать авторитету председателя Си Цзиньпина. Согласно документу Государственной администрации прессы, издательской деятельности, радио, кино и телевидения, в стране вводится запрет на видеоролики, которые «искажают, издеваются или порочат классические литературные и художественные произведения». Те, кто нарушит запрет будут либо отстранены с телевидения, либо, в случае с блогерами, заблокированы.