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На китайском телевидении запретили шутить и смеяться
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России объявили дипломатическую войну

На китайском телевидении запретили шутить и смеяться 

Авторадио 1 час назад
Фото: Версия
Власти Китая запретили юмористические ролики и пародии на художественные произведения. Запрет коснулся как телевидения, так и блогеров. По мнению чиновников, подобный контент «подрывает основные социалистические устои» и может угрожать авторитету председателя Си Цзиньпина. Согласно документу Государственной администрации прессы, издательской деятельности, радио, кино и телевидения, в стране вводится запрет на видеоролики, которые «искажают, издеваются или порочат классические литературные и художественные произведения». Те, кто нарушит запрет будут либо отстранены с телевидения, либо, в случае с блогерами, заблокированы.
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