Бедный Павел

Утром 24 марта 1801 года Петербург , а чуть позже и вся остальная страна, узнали весть, что император Павел Петрович скоропостижно скончался от апоплексического удара (инсульта). Трон занял наследник Александр. Причиной внезапного ухудшения здоровья императора стал заговор гвардейских офицеров.

История, увы, далеко не всегда расставляет все на свои места. И сегодня мы знаем о Павле в основном со слов заговорщиков или близких к ним людей. Затверженные несколькими поколениями еще со времен школы тезисы о глупости, импульсивности и скверном характере императора превратились в некую неоспоримую истину. Зато убийцы законного государя вовсе и не убийцы, а просто жертвы обстоятельств, вынужденные взять на себя грязную работу, присоединиться к которой, якобы, мечтала вся страна.

Павел был не более эксцентричным и импульсивным, чем любой другой российский император. Он не выделялся особым разгулом, кровожадностью или баснословными тратами. До Павла российский престол знавал куда более сумасбродных правителей. Образ жизни его был достаточно аскетическим, чему немало способствовало увлечение мистицизмом.

Так называемый простой народ, к которому можно было смело отнести всех, кто имел постоянное место жительства за пределами столицы и не входил в ближайший придворный круг, едва ли испытывал на себе какие-то особенные притеснения по сравнению с прошлым царствованием Екатерины II.

Возможно потому, что государь был слишком хорош для собственного двора, чрезмерно пышного и алчного, его и решили убить.

К моменту составления заговора фигура императора в представлении столичного гвардейского офицерства давно не была сакральной. «Божьих помазанников» и «помазанниц» сажали на трон по своему, а отнюдь не божественному произволению.

Так явная уголовщина, покрываемая высочайше, постепенно стала главной политической традицией империи.

Самодержавие в России ограничено удавкой — афоризм, рожденный на стыке 18 и 19 веков, как нельзя лучше отражает настроение современников. Если уж царя можно «того», то чего же тогда нельзя?