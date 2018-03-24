Опаснее врачей в России могут быть только пациенты

Волгоградской области создан прецедент: осужден к реальному лишению свободы в исправительной колонии строгого режима человек, напавший на фельдшера скорой помощи. Сообщения о нападениях на врачей скорой помощи поступают на ленты новостей в России ежедневно. Однако по большей части нападавшие до сих пор отделывались штрафами и прочими пустяковыми наказаниями. Словно, врачи, ежедневно спасающие жизни, — мальчики и девочки для битья. Впрочем, они тоже в долгу не остаются и тоже совершают преступления против пациентов. Но сначала о приговоре.

Приговором мирового судьи судебного участка № 62 Волгоградской области 41-летний ранее судимый житель города Волжского Виктор Воронцов признан виновным в угрозе убийством фельдшеру скорой помощи. Вскоре он отправится за решетку.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина , в суде установлено, что за несколько дней до Нового года, 24 декабря 2017 года около полуночи Воронцов в своей квартире распивал спиртное со знакомыми. Во время застолья произошла ссора, в ходе которой один из пьяных мужчин ударил бутылкой по голове другого. Потерпевшему была вызвана карета скорой медицинской помощи. Прибывшие медики, с учетом характера полученных травм, предложили мужчине госпитализацию, от которой последний отказался.

После того, как фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи попытался оказать потерпевшему помощь на месте происшествия, Воронцов набросился на медицинского работника и стал его душить. На помощь фельдшеру пришли его коллеги, которые отстранили Воронцова и вызвали полицию.

Свою вину Воронцов признал полностью. С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения, суд приговорил Воронцова к 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

А в феврале прошлого года, как уже писала «Свободная пресса» ранее, в Саратове парни устроили себе развлечение по вызову 03. Пятеро выпивших молодчиков, не имея, видимо, денег на девиц «с пониженной социальной ответственностью», вызвали якобы из-за гипертонического криза у одного из парней скорую. В скорой помощи ведь сейчас в основном женщины работают. Часто ходят на вызовы одни, потому что врачей не хватает. Каждый заход в незнакомую квартиру, вот такая лотерея: на кого нарвешься.

Когда девушка-фельдшер зашла в квартиру, за ней сразу закрыли на ключ дверь и начали приставать, заявив, что «просто так из квартиры ее не выпустят». И предложили … раздеться. Фельдшеру удалось вырваться из рук молодых людей и быстро закрыться в ванной комнате. Оттуда она позвонила диспетчеру службы скорой помощи, а та уже — в полицию. Пока полицейские добирались до места происшествия, мнимые «больные» пытались выломать дверь в ванную и угрожали женщине. В итоге ей пришлось выйти из ванны, и только своевременное прибытие стражей порядка спасло молодую женщину от надругательства.

«Пока не приравняют к полицейским, ничего не изменится»

— К сожалению, судебные прецеденты в России не работают. Это осуждение напавшего на медика скорой хулигана останется единичным случаем, — пессимистично настроен известный в Волгоградской области врач Анатолий Белоглазов, преподаватель ВолгГМУ, кафедры амбулаторной и скорой медицинской помощи.

— Скотское отношение к врачам в нашей стране — традиция, еще с советских времен. В Германии , например, за оскорбление врача, прибывшего на вызов, — сразу крупный штраф, за повторное — в «обезьянник». Попробовал бы кто безнаказанно обматерить у нас полицейского?! А вот врачи скорой такие слова слышат в свой адрес ежедневно. Работа у нас такая же экстремальная, как у сотрудников МЧС , полицейских и военных. Однако если полицейский будет застрелен или убит холодным оружием при исполнении, его семья получит компенсацию, пожизненную пенсию за потерю кормильца и т.п. А вот когда врачей скорой убивают какие-нибудь безумцы, мы получаем несколько дней обсуждения этого дикого случая в СМИ и все… Родные погибших медиков не получают ничего. А ведь врачи скорой также рискуют своими жизнями каждый день. На фельдшера из моей бригады в своей время пьяный мужик, к которому мы приехали на вызов, кинулся с ножом, только она в дверь зашла, я едва успел его ногой «успокоить»… У меня тоже над головой пули свистели в лихие 90-е, когда поехали на вызов по случаю огнестрельного ранения, а там в это время началась настоящая война между двумя бандитскими группировками. Доходило до смешного. Однажды прибываем на вызов по случаю «огнестрела» одновременно с полицейскими, а те говорят: «Вы первые идите. Мы в ту квартиру не пойдем. У нас с собой автоматов нет». А у нас есть, ага!… Уж сколько лет ходят разговоры, что медиков скорой помощи приравняют к полицейским, чтобы нападение на врачей было чревато для напавших столь же серьезными последствиями, а воз и ныне там. Ничего не делается.

Про убийство медиков скорой безумцами, Анатолий Белоглазов, вероятно, имел в виду нашумевший случай в Крыму . В сентябре 2015 года в Семфирополе 55-летний Бекир Небиев взял ружье и на станции скорой помощи устроил настоящую кровавую бойню. Двух женщин, 30-летнего фельдшера Ирину Суханик и 55-летнюю санитарку, мать троих детей Татьяну Каткову, убил сразу. За жизнь еще одного фельдшера, 45-летнего Владимира Слончака, врачи долго сражались в реанимации, медсестре Ольге Звонник выстрелом раздробило руку. Стало известно, что 55-летний симферополец до этого перенес инфаркт и, переживая за свое здоровье, часто звонил в скорую, вызывая медиков на дом. Как заявляли потом в многочисленных комментариях представители здравоохранения города и полуострова, возможности к пациенту ездить постоянно не было, потому что слишком много вызовов. Медиков как всегда не хватает. В субботу беспокойному пациенту отказали в помощи в очередной раз, предложив прийти на прием к врачу, после чего последовал такой жуткий демарш. Небиев оставил на месте преступления собственную кардиограмму, где слово «Месть» было написано на обложке, а дальше послание такого содержания: «Это — месть, она давила мне на грудь и хотела, чтобы я умер». Кардиограмму убийца оставил на теле убитой им женщины…

Действия сотрудников скорой помощи в последнее время также вызывают немало нареканий у людей. Из-за этого некоторые считают, что медики порой сами нарываются на агрессию.

Оставили окровавленную девушку на дороге

Так волгоградец Андрей Середенко на днях распространил в соцсетях видео, на котором отчетливо видно, что фельдшер скорой помощи в ответ на его просьбу оказать элементарную помощь окровавленной девушке, попавшей в ДТП на трассе Волгоград-Саратов-Сызрань, сначала долго отнекивается, а потом просто уезжает. Фельдшер ссылается на тяжелого больного в салоне. Но при этом непонятно, почему в таком случае она сидит не рядом с больным, а рядом с водителем, и почему даже не вызывает другую карету скорой помощи, чтобы помочь жертве аварии. И даже не осматривает девушку. Непонятно, в каком она состоянии.

— Судя по кадрам видео, — говорит врач Анатолий Белоглазов, — фельдшер просто струсила и сбежала. У нее была возможность взять еще одного человека в салон. А вдруг она не дала этой девушке шанса выжить? Я считаю, что в этом случае должно быть разбирательство по статье «Отказ в оказании срочной медицинской помощи».

Не секрет, что из скорой в последнее время люди бегут. Небольшие зарплаты. Работа в две смены. Ужасные нервные нагрузки. А тут еще идиоты, которые то душить пытаются, то с ножом кидаются, то лезут насиловать. Кадров на подстанциях не хватает. Дооптимизировались!

А с сентября прошлого года в России закрыта в медвузах интернатура по подготовке врачей скорой помощи. Это значит, что останутся одни фельдшеры.

— Врач в скорой обязательно должен быть, — убежден Анатолий Белоглазов. — Хотя бы один на подстанцию. Потому что бывают критические ситуации, с которыми фельдшер просто не знает, что делать: квалификации не хватает. И врач может ему подсказать, хотя бы по телефону. Врач учит фельдшеров, как действовать в тех или иных ситуациях, так было всегда.

Теперь с этой очередной оптимизацией в здравоохранении смертей на скорой будет больше. А кого опять обвинят? Правильно! Медиков!