Меркель против Путина: Четвертый срок он трудный самый

Ангела Меркель. 18 марта Владимир Путин одержал уверенную победу на президентских выборах, что позволило ему остаться в кресле руководителя Российской Федерации на четвертый срок. И о чем торжественно заявил еще раз ЦИК , подведя окончательные итоги 23 марта. Хотя на Западе любят напоминать России о необходимости преемственности власти, за несколько дней до этого, 14 марта, на четвертый срок была выдвинута и канцлер Германии

Если Меркель останется на посту канцлера до конца срока, она сравняется с рекордом Гельмута Коля , который возглавлял ФРГ 16 лет. Конституция Германии не ограничивает пребывание одного политика у власти, поэтому теоретически Меркель может оставаться канцлером и дольше. Однако политологи сомневаются в том, что ей удастся установить такой рекорд. Федерального канцлера выбирает Бундестаг , и на сей раз после выборов переговоры о создании коалиции длились целых полгода, что говорит о том, что договариваться стало все сложнее.

Кроме того, в результате последних выборов в парламенте укрепили свои позиции такие силы, как правоконсервативная «Альтернатива для Германии», ставшая четвертой силой в Бундестаге. Эта партия выступает, помимо прочего, за нормализацию отношений с Россией. Ее сопредседатели одними из первых западных политиков поздравили Владимира Путина с переизбранием на пост президента РФ.

Впрочем, отечественные германисты не спешат проводить параллели между четвертыми сроками Владимира Путина и Ангелы Меркель и не ждут серьезных изменений в отношениях двух стран после того, как лидеры обновили свои мандаты. Международная повестка продолжит довлеть над российско-немецкими отношениями, хотя Меркель еще может сыграть роль в их нормализации.

— Можно, конечно, провести определенные аналогии с четвертым сроком Ангелы Меркель и Владимира Путина, — говорит заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН , политолог Никита Данюк . — Но на самом деле эти политики имеют абсолютно разный политический и идеологический фундамент. Последние выборы в Германии показали, что Ангела Меркель не является той фигурой, которая способна консолидировать вокруг себя немецкое общество и представителей разношерстной политической элиты. Длительные переговоры по созданию широкой коалиции с социал-демократами демонстрируют, что четвертый срок для Меркель — это, скорее всего, завершение и закат ее политической карьеры. С каждыми новыми выборами возможность для формирования выгодного для нее союза с другими партией заметно сужается.

С Владимиром Путиным ситуация совершенно другая. Во время четвертой президентской гонки он показал наивысший результат, и как общество, так и наша политическая элита наиболее консолидированы вокруг национального лидера. Условный мандат от народа и элиты у нашего президента намного крепче, поэтому у него больше пространства для маневра. В плане внешней политики он является бесспорным авторитетом и обладает внешнеполитической субъектностью, в отличие от Ангелы Меркель, которая на посту канцлера приняла ряд непопулярных решений.

В первую очередь это меры, касающиеся миграции. Кроме того, она в своей внешней политике пытается опираться на принцип евроатлантической солидарности, иными словами уступает Вашингтону первую скрипку во внешней политике. Ее антироссийская позиция во многом обусловлена тем, что Германия является проводником американских интересов на территории Европы. Все это говорит о совершенно разных масштабах личности и уровня влияния на международный политический процесс.

«СП»: — Отношение Меркель к России как-то изменится во время четвертого срока?

— Германия очень заинтересована в том, чтобы отношения между Россией и Западом восстановились. Она сильно зависит от энергетических поставок РФ. Существует сценарий, при котором строительство «Северного потока-2» сделает Германию главным энергетическим хабом на территории Европы, что еще больше повысит ее ранг не только в Евросоюзе , но и в мире. Однако экономическое возвышение Германии автоматически приведет к определенным политическим требованиям с ее стороны.

Для того чтобы этого не произошло, Вашингтон и другие американские сателлиты в Европе пытаются создать препятствия для этой плотной энергетической связки и всеми силами не допустить строительство «Северного потока-2». Об этом неоднократно заявлял Госдеп США , который утверждает, что это навредит энергетической безопасности Европы, хотя на самом деле все как раз наоборот.

«СП»: — То есть Германия продолжит идти в фарватере США

— Не обладая в большой степени внешнеполитическим суверенитетом, Германия будет и впредь руководствоваться принципом евроатлантической солидарности в отношении Москвы . Тем более что в Евросоюзе внешняя политика во многом отдана на откуп наднациональным институтам. Федерика Могерини , которая является главным исполнителем этой внешней политики, всегда будет оказывать давление на всевозможные европейские правительства с целью выработки единого консолидированного подхода в отношении продления санкций.

Даже если представители крупного немецкого капитала будут требовать от Меркель отказаться от санкционной политики, вряд ли у нее получится это сделать. Из-за этого может возникнуть очередной раскол в ЕС, а это чревато и для самой Германии, которая является главным игроком этого института.

Поэтому я не ждал бы прорывных шагов со стороны Германии. Но то, что партия Меркель ХДС/ХСС создала коалицию с социал-демократами, которые более конструктивны в отношении нашей страны, говорит о том, что градус русофобской риторики в Германии может снизиться. Посмотрим, произойдет ли это на практике.

Нужно учитывать, что на позицию Меркель очень сильно влияет и международная конъюнктура. Например, если Вашингтон начнет давить на Германию с целью получения экономических преференций, Меркель может использовать российскую карту в качестве ответного шага, угрожая расширением экономических и политических отношений с РФ. Германия — это та страна, от которой во многом зависят отношения нашей страны с Западом. Если Ангела Меркель все же услышит голос политических и экономических кругов, призывающих нормализовать отношения с Россией, это может оказать положительный эффект на развитие отношений по линии Россия-Запад.

Но пока Германия этого не захочет и не найдет в себе силы признаться, что сотрудничество с Россией отвечает ее национальным интересам, ждать прорывных шагов не приходится. Достаточно посмотреть на «дело Скрипаля», когда абсолютно бездоказательные отношения в адрес Москвы поддерживаются и Германией. И Ангела Меркель с одной стороны поздравляет Владимира Путина с избранием, а с другой, присоединяется к единому западному подходу, заранее соглашаясь, что именно Москва виновата в отравлении российского перебежчика.

Это политические маневры, которые позволяет Меркель оставлять определенное пространство для переговоров, а с другой — не выделяться на фоне антироссийской коалиции. Так что прорывных договоренностей пока ждать не стоит, хотя в перспективе Меркель может стать соединительным мостом для создания переговорной площадки между Западом и Россией.

Заместитель директора Института Европы РАН , руководитель Центра германских исследований ИЕ РАН Владислав Белов считает, что отношения между двумя странами будут развиваться поступательно.

— Сравнивать избрание Владимира Путина и Ангелы Меркель не совсем корректно. Российского президента выбирает весь народ. Ангела Меркель же к большинству немецкого электората отношения не имеет, так как главу правительства в Германии избирает победившая партия. Именно партия определила четвертый срок Ангелы Меркель, а не электорат. У партии ХДС/ХСС за все это время не было кандидатов, которые по своему значению, удельному политическому весу могли бы сравниться с Меркель.

Поэтому если сравнивать Ангелу Меркель с Владимиром Путиным, у них есть одно общее качество — отсутствие конкретных кандидатов-наследников. В Германии начинаются осторожные спекуляции о том, кто может стать ее преемником, называют генерального секретаря партии. У нас же пока рано говорить о том, кто может стать следующим президентом. Впереди еще шесть лет.

Еще одна общая черта в том, что оба политика долго находятся у власти. Владимир Путин уже поставил рекорд в современной России по количеству лет на посту президента, а Ангела Меркель может повторить сроки Конрада Аденауэра и Гельмута Коля. Почему может? Потому что она может, например, уйти в отставку. Конституция Германии предусматривает ответственность федерального канцлера за политику правительства. Если эта политика не соответствует коалиционному договору, Бундестаг может объявить канцлеру вотум недоверия. Такого положения в нашей Конституции нет, и это еще одно отличие между лидерами.

«СП»: — Чего ждать в отношениях между двумя странами после выборов?

— Нужно исходить из того, что сказано в коалиционном договоре в Германии и в Федеральном послании президента РФ. В коалиционном договоре четко прописаны отношения с Россией на будущие три с половиной года.

Россия там названа партнером, обозначен потенциал экономического и общественно-гражданского сотрудничества. Прописано, что будет продолжен Петербургский диалог, даже увеличено его финансирование. Также упомянута идея Владимира Путина о едином экономическом пространстве от Лиссабона до Урала. В то же время, четко прописана критика по линии востока Украины и обозначена необходимость продолжения Минского процесса. Санкционный режим привязан к Минским договоренностям, и в этом нет ничего нового.

Кризис на востоке Украины будет и дальше определять отношения, но вместе с тем они будут продолжать развиваться. Владимир Путин также в своих интервью косвенно называет Германию нашим партнером. Таким образом, можно аккуратно предположить, что отношения в последующие четыре года до новых выборов в Бундестаг будут развиваться поступательно. Этому будут способствовать и лично Ангела Меркель, и Владимир Владимирович. Есть, конечно, факторы вроде Великобритании с недавним скандалом, или международные события, но в двусторонних отношениях я не вижу негативных факторов.

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