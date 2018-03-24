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Обнародованы места раздачи георгиевских ленточек в Орле
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Обнародованы места раздачи георгиевских ленточек в Орле 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» пройдёт в областном центре с 23 апреля по 9 мая и будет посвящена 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Соответствующее постановление подписал глава администрации Орла Александр Муромский. Цель акции — нравственно-патриотическое воспитание, увековечивание в памяти молодого поколения национального героизма, проявленного советскими воинами, пропаганды идеалов гуманизма и любви к Родине, говорится в документе.
В программу празднования 73-летней годовщины победы включена раздача георгиевских ленточек. Их будут раздавать во всех районах областного центра в рабочие дни с 17.00 до 18.00 часов.
В постановлении также оговорены места, где можно будет получить ленточку: в Заводском районе — в сквере у памятника героям-комсомольцам, в Советском — в сквере Гуртьева, в Железнодорожном — в сквере Танкистов, в Северном — на площади у культурно-досугового центра «Металлург».
Сообщение Обнародованы места раздачи георгиевских ленточек в Орле появились сначала на РИА 57.
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