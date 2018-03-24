Обнародованы места раздачи георгиевских ленточек в Орле

Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» пройдёт в областном центре с 23 апреля по 9 мая и будет посвящена 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Соответствующее постановление подписал глава администрации Орла Александр Муромский . Цель акции — нравственно-патриотическое воспитание, увековечивание в памяти молодого поколения национального героизма, проявленного советскими воинами, пропаганды идеалов гуманизма и любви к Родине, говорится в документе.

В программу празднования 73-летней годовщины победы включена раздача георгиевских ленточек. Их будут раздавать во всех районах областного центра в рабочие дни с 17.00 до 18.00 часов.

В постановлении также оговорены места, где можно будет получить ленточку: в Заводском районе — в сквере у памятника героям-комсомольцам, в Советском — в сквере Гуртьева, в Железнодорожном — в сквере Танкистов, в Северном — на площади у культурно-досугового центра «Металлург».