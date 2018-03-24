Ещё
Срочно: Французский полицейский, который обменял себя на заложника во время теракта, скончался от полученных ранений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
России объявили дипломатическую войну
России объявили дипломатическую войну

Срочно: Французский полицейский, который обменял себя на заложника во время теракта, скончался от полученных ранений 

ИА Синьхуа 1 час назад
Париж, 24 марта /Синьхуа/ — Полицейский, который обменял себя на  заложника во время захвата супермаркета во французском городе Треб,
скончался от полученных ранений. Об этом в субботу сообщил глава
МВД Жерар Коллон. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
В Узбекистане начали борьбу с помпезными выписками из роддома Эксклюзив: Россия не окажется в тупике из-за экономических проблем и западных санкций -- директор Московского Центра Карнеги Д. Тренин В Ташкенте начал работу пресс-центр международной конференции по Афганистану
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину395
«Очень серьёзный шаг»: Трампу рекомендуют наказать РФ105
Королевы красоты поругались из-за секс-услуг чиновникам59
Экономическое чудо России: как перехватить пятерочку82
Россиянам сообщили об изменениях в ЖКХ137
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
00:56
«What is going on»: Басков против Оззи Осборна
Шоу-бизнес Другое
06:11
Названы сроки реализации новой программы Путина
Политика
05:03
Савченко завербована Россией? Ответ Кремля
Политика Украина
04:27
Надежды нет. Почему Савченко стала врагом Украины
Украина В мире
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
02:06
Песков высказался о письме Скрипаля Путину
Политика В мире
01:38
«Очень серьёзный шаг»: Трампу рекомендуют наказать РФ
США В мире
03:45
Здоровье Пугачевой резко ухудшилось
Шоу-бизнес
02:24
России объявили дипломатическую войну
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение