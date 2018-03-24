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Срочно: Французский полицейский, который обменял себя на заложника во время теракта, скончался от полученных ранений
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Срочно: Французский полицейский, который обменял себя на заложника во время теракта, скончался от полученных ранений
ИА Синьхуа
1 час назад
Комментарии
Париж, 24 марта /
Синьхуа
/ — Полицейский, который обменял себя на заложника во время захвата супермаркета во французском городе Треб,
скончался от полученных ранений. Об этом в субботу сообщил глава
МВД
Жерар Коллон
. —0—
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