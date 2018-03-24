Срочно: Французский полицейский, который обменял себя на заложника во время теракта, скончался от полученных ранений

Париж, 24 марта / Синьхуа / — Полицейский, который обменял себя на заложника во время захвата супермаркета во французском городе Треб, скончался от полученных ранений. Об этом в субботу сообщил глава МВД Жерар Коллон . —0—