Оказавшейся в России бездомной жительнице Приднестровья выдали паспорт

Жительнице Приднестровья Татьяне Новиковой , которая четыре года жила на улицах Москвы , пытаясь добиться восстановления украденных у неё документов, выдали российский и заграничный паспорта. Об этом сообщила рассказавшая её историю москвичка Наталья Чевалкова. «С момента нашего знакомства с Татьяной Новиковой прошло 5 недель. Уже через две недели был получен российский паспорт, а на днях и загранпаспорт. И это чудо произошло только благодаря невероятным усилиям и содействию целого ряда инстанций и неравнодушных людей!» — написала она в Facebook.

По словам Чевалковой, теперь Новикова находится с семьёй в Тирасполе.

Ранее советник президента Молдавии Максим Лебединский в беседе с RT рассказал о процессе возвращения домой Татьяны Новиковой.