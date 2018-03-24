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В Амурской области состоялся слет юнармейских отрядов
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В Амурской области состоялся слет юнармейских отрядов 

ТК «Звезда» 28 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Команды г. Сковородино Амурской области соревновались в творчестве, эрудиции, ловкости и силе. Одним из самых сложных этапов являлся смотр строевой выучки.
В г. Сковородино Амурской области состоялся первый слет юнармейских отрядов. Площадкой слета явилась школа №3, в которой собрались команды образовательных учреждений муниципалитета.
Программа мероприятия включала торжественное открытие, проведение мастер-классов и прохождение увлекательной игры, состоящей из этапов «Юнармеец-патриот», «Школа молодого бойца», «История Юнармии». Ребята соревновались в творчестве, эрудиции, ловкости и силе. Одним из самых сложных этапов являлся смотр строевой выучки.
По итогам конкурса первое место заняла команда школы железнодорожной станции БАМ.
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