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Главный аналитик химлаборатории МО РФ назвал вероятное вещество, которым британские службы спасли Скрипалей
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Главный аналитик химлаборатории МО РФ назвал вероятное вещество, которым британские службы спасли Скрипалей 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Он добавил, что все, что известно на сегодняшний день — «это то, что люди потеряли сознание», никаких признаков поражения и симптомов открыто не было.
Британские службы, вероятно, для спасения шпиона MI6 Сергея Скрипаля и его дочери Юлии применили тривиальный антидот Атропин, который, по всей видимости, не дал нужного результата. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Министерства обороны России Игорь Рыбальченко.
«Все зависит от дозы и от способа применения. Это вещество может быть применено путем накожной аппликации, путем распыления в виде аэрозоля, скажем, из баллончика, путем внесения в пищу. В зависимости от вида аппликации и от дозы поражения могут быть той или иной тяжести», — сказал Рыбальченко.
Он добавил, что все, что известно на сегодняшний день — «это то, что люди потеряли сознание», никаких признаков поражения и симптомов не было открыто. Также он отметил, что предложение России поучаствовать в расследовании Британия просто проигнорировала.
«Единственное, что мы знаем из книги Мирзаянова (Вил Мирзаянов — автор книги о газе «Новичок», раскрывший формулу данного вещества — прим. ред.), что все вещества этого класса очень трудно при поражении поддаются лечению и антидотной терапии. Атропин — тривиальный антидот, но, наверное, он не дал нужного эффекта», — заявил Рыбальченко.
Четвертого марта в британском Солсбери были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Россия, Москва эти обвинения категорически отрицает. В среду, 21 марта, на брифинге директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Британии терактом. Дипломат также добавил, что Лондон без объяснения причин продолжает отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после происшествия в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.
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 Ещё 15 источников 
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