Главный аналитик химлаборатории МО РФ назвал вероятное вещество, которым британские службы спасли Скрипалей

Он добавил, что все, что известно на сегодняшний день — «это то, что люди потеряли сознание», никаких признаков поражения и симптомов открыто не было.

Британские службы, вероятно, для спасения шпиона MI6 Сергея Скрипаля и его дочери Юлии применили тривиальный антидот Атропин, который, по всей видимости, не дал нужного результата. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Министерства обороны России Игорь Рыбальченко.

«Все зависит от дозы и от способа применения. Это вещество может быть применено путем накожной аппликации, путем распыления в виде аэрозоля, скажем, из баллончика, путем внесения в пищу. В зависимости от вида аппликации и от дозы поражения могут быть той или иной тяжести», — сказал Рыбальченко.

Он добавил, что все, что известно на сегодняшний день — «это то, что люди потеряли сознание», никаких признаков поражения и симптомов не было открыто. Также он отметил, что предложение России поучаствовать в расследовании Британия просто проигнорировала.

«Единственное, что мы знаем из книги Мирзаянова (Вил Мирзаянов — автор книги о газе «Новичок», раскрывший формулу данного вещества — прим. ред.), что все вещества этого класса очень трудно при поражении поддаются лечению и антидотной терапии. Атропин — тривиальный антидот, но, наверное, он не дал нужного эффекта», — заявил Рыбальченко.