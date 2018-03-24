В какие дни нельзя было ходить в баню

Банные процедуры на Руси всегда были популярны и играли значительную роль в жизни наших предков. Однако существовал ряд табу, касавшихся мытья и походов в баню. Одни были связаны с религиозной сферой, другие — с магическими поверьями. Итак, когда же русским не рекомендовалось мыться?

В церковные праздники

Бытовала поговорка: «Не мойся в праздник, а то будешь потом воду пить на том свете». Священники говорят, что в церковные праздники, а также в воскресенье необходимо посвящать себя Богу: в эти дни рекомендуется читать молитвы, посещать храм, помогать ближнему.

В связи с этим мирские дела лучше либо закончить заранее, либо отложить на потом. Поэтому мыться и убираться, лучше еще до наступления праздника, чтобы встретить его в чистоте. Если уж вы с этим не успели, то помыться можно вечером после богослужения.

В XVII столетии, например, царским указом все бани накануне всенощной закрывались, чтобы христиане отправлялись в храм, а не в другое место. Запрет на «праздничное» мытье был также, вероятно, связан с запретом на физический труд: ведь чтобы истопить баньку, надо было наколоть дров, наносить воды и протопить печь. А это являлось серьезной работой.

Есть и дни, когда мытье и уборка считаются обязательными в православной традиции. Например, Чистый Четверг на Страстной неделе перед Пасхой, или Крещение, когда православные окунаются в прорубь, а те, у кого нет такой возможности, должны принять водные процедуры хотя бы в домашних условиях.

В «не банные» дни Наши предки старались ходить в баню только по определенным дням недели. Это было связано с верой в банника — мифическое существо вроде домового, которое якобы обитало в каждой бане и устанавливало для людей свои правила. Если моющиеся мешали баннику, он мог осерчать и наказать человека — например, содрать с него заживо кожу, облить кипятком и даже задушить.

К запретным дням относился понедельник — в этот день баня находилась в распоряжении «хозяина», и людям там было не место. Лучше всего было посещать баню в четверг или субботу. В крайнем случае можно было помыться во вторник. В воскресенье делать это не рекомендовалось сразу по двум причинам: первая — та, что воскресенье считается церковным праздником, а вторая заключалась в поверье: тот, кто рискнул вымыться в воскресенье, будет болеть.

После полуночи

Нельзя было мыться в бане после полуночи: по поверью, в этот час в гости к баннику жалует нечистая сила и они вместе парятся.

В «третий пар»

Когда народу было много, то в бане обычно мылись в несколько заходов. Так вот, третий заход, или так называемый «третий пар», для человека был опасен. Считалось, что в «третий пар» моется сам банник. Надо было обойтись двумя заходами или уж отложить мытье на другой раз.

Мужчины вперед

Поверье гласило, что тогда на тех, кто войдет в баню в следующий заход, перейдут все грехи и болезни предшественниц. Поэтому женщины шли париться уже после мужчин.

Если отбросить все суеверия, то можно предположить, что мужчины шли мыться первыми, потому что были главными в семье, и таким образом им выказывался почет.

В нетрезвом состоянии

Человеку, который отправился мыться, будучи под хмельком, также грозили всяческие кары со стороны банника. Но думается, дело в том, что пьяный мог не уследить и либо угореть, либо обжечься, либо, скажем, упасть головой на камни.

Кстати, и в наше время категорически не рекомендуется употреблять спиртные напитки ни перед походом в баню, ни во время него, и связано это с физиологическими особенностями организма: так, от выпивки сосуды расширяются, и если при этом еще и париться, то может резко подскочить давление.