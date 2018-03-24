Умер французский полицейский, который стал заложником вместо женщины

Полицейский, который в пятницу

обменял

себя на заложника при теракте в супермаркете во Франции , скончался от полученных ранений в больнице. Об этом сообщил глава МВД Жерар Коллон в своем

Twitter

Полицейский Арно Бельтрам предложил заменить женщину, взятую в заложники в супермаркете, на себя. Он был ранен и после освобождения заложников его госпитализировали в реанимацию. Врачам не удалось спасти его жизнь.

"Подполковник Арно Бельтрам скончался. Он погиб за страну. Франция никогда не забудет его героизм, храбрость и его жертву", — цитирует Коллона

Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame nous a quittés. Mort pour la patrie. Jamais la France n'oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice. Le coeur lourd, j'adresse le soutien du pays tout entier à sa famille, ses proches et ses compagnons de la @Gendarmerie de l'Aude. pic.twitter.com/I1h8eO7f9a

— Gérard Collomb (@gerardcollomb) 24 марта 2018 г.

Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.

После этого он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. В результате атаки погибли три человека, 16 были ранены, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Ответственность за серию нападений на юге Франции на себя взяла террористическая организация ИГ*, впрочем, экстремисты не привели доказательств причастности к этому.