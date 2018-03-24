«Матрица» для Кремля

12 марта 1938 года, 80 лет назад, произошел аншлюс — присоединение Австрии Германии . Это было первое крупное территориальное приобретение Гитлера в рамках проводившейся Англией Францией политики «умиротворения».

После прихода Гитлера к власти в январе 1933 года аншлюс стал одним из главных пунктов германской внешней политики. 11 июля 1936 года канцлер Австрии Курт фон Шушниг вынужден был заключить договор с Германией, согласно которому Австрия обязалась следовать в русле германской политики, а Германия признавала суверенитет и независимость Австрии и обещала не оказывать давления на ее внешнюю политику. Несколько тысяч осужденных австрийских нацистов были амнистированы и получили право занимать административные посты.

Англия и Франция не были против аншлюса, рассматривая его как доведение до конца «принципа национальностей в Европе. В ноябре 1937 года глава палаты лордов лорд Галифакс во время переговоров с Гитлером дал от имени британского правительства согласие на присоединение Австрии к Германии. 12 февраля 1938 года канцлеру Шушнигу в Берхтесгадене, резиденции германского канцлера, было предъявлен ультиматум, согласно которому под угрозой ввода германских войск лидер австрийских нацистов Артур Зейсс-Инкварт назначался министром внутренних дел и начальником полиции Австрии, объявлялась полная политическая амнистия для нацистов, а австрийская нацистская партия вступала в правящий Отечественный фронт. 22 февраля 1938 года британский премьер Невилл Чемберлен заявил в парламенте, что Австрия не может рассчитывать на защиту Лиги Наций: „Мы не должны обманывать, а тем более не должны обнадеживать малые слабые государства, обещая им защиту со стороны Лиги Наций и соответствующие шаги с нашей стороны, поскольку мы знаем, что ничего подобного нельзя будет предпринять“. Тем не менее, 9 марта Шушниг объявил на ближайшее воскресенье, 13 марта 1938 года, плебисцит по вопросу о независимости Австрии. На него выносился единственный вопрос: желает ли народ иметь „свободную и немецкую, независимую и социальную, христианскую и собственную Австрию“, а бланки содержали только вариант ответа „да“.

При объявлении плебисцита Шушниг пренебрег предписанными конституцией совещанием с собственным правительством, в связи с чем Зейсс-Инкварт и вице-канцлер Эдмунд Гляйзе-Хорстенау объявили канцлеру, что они считают плебисцит противоречащим конституции. В Австрии был жесткий авторитарный режим, и Шушниг надеялся, что, по крайней мере, подсчитать бюллетени удастся так, как надо. Но тут вмешалась Германия. По приказу из Берлина, только что выпущенные из тюрьмы австрийские нацисты и их оставшиеся на воле соратники начали блокировать правительственные учреждения и препятствовать доставке бюллетеней на избирательные участки. Так впервые в Западной Европе проявились элементы гибридной войны, которые в 2014 году мы наблюдали в Крыму и на Донбассе.

Гитлер провел мобилизацию германских войск и приказал Зейсс-Инкварту предъявить канцлеру ультиматум и начать мобилизацию сторонников. Во второй половине дня 11 марта Шушниг согласился на отмену плебисцита, а вечером Гитлер добился его согласия на отставку и передачу власти Зейсс-Инкварту. Шушниг объявил о своей отставке по радио и приказал австрийской армии в случае вступления германских войск в Австрию отходить, не вступая в боевые действия. Впрочем, и без этого приказа не было шансов, что австрийская армия будет сопротивляться вермахту. Но тут возникло неожиданное препятствие: президент Австрии Вильгельм Миклас отказался поручить формирование нового правительства Зейсс-Инкварту. Но все австрийские политики, которым он предложил занять пост канцлера, отказались это сделать, и за час до полуночи 11 марта президент капитулировал.

Одновременно по приказу германских властей была написана телеграмма с просьбой об отправке в Австрию германских войск от имени правительства Зейсс-Инкварта, причем он сам узнал о телеграмме уже после ее отправки. В ночь на 12 марта вермахт, не встречая сопротивления, вступил в Австрию. Шушниг был арестован. 13 марта в 19 часов Гитлер торжественно въехал в Вену . В тот же день был опубликован закон „О воссоединении Австрии с Германской империей“, согласно которому Австрия объявлялась „одной из земель Германского Рейха“ и переименовывалась в Остмарк. 10 апреля в Германии и Австрии состоялся плебисцит об аншлюсе. По официальным данным, в Германии за аншлюс проголосовало 99,08% жителей, в Австрии — 99,75%. Данные наверняка были сфальсифицированы, хотя бы потому, что около 3% населения Австрии составляли евреи, а они уж точно не стали бы голосовать за аншлюс. Тем не менее, не вызывает сомнения, что подавляющее большинство австрийцев в тот момент действительно желали присоединения к Германии. „Нам пожимали руки, нас целовали, в глазах многих были слезы радости“ — вспоминал генерал Хайнц Гудериан. И на то были свои причины.

В конце Первой мировой войны, 20 октября 1918 года, президент США Вудро Вильсон потребовал признания стремления к независимости народов Австро-Венгрии, что положило начало распаду австро-венгерской армии и сделало распад империи необратимым. 21 октября 1918 года немецкоязычные депутаты рейхсрата объявили себя Временным национальным собранием Германской Австрии. Помимо депутатов с территории современной Австрии, это решение поддержали представители Богемии, Моравии и Австрийской Силезии, отказавшиеся присоединяться к новосозданной Чехословакии. 30 октября Национальная ассамблея провозгласила, что „Германская Австрия является демократической республикой“ и в то же время „является частью Республики Германия“. На плебисците, вскоре проведенном в провинциях Тироль и Зальцбург, подавляющее большинство населения (соответственно, 98% и 99%) высказалось за объединение с Германией. 22 ноября Национальная ассамблея официально провозгласила, что все немецкие районы Цислейтании подчиняются Германии.

В Германскую Австрию входили, кроме современной Австрии, территории Южного Тироля, Шумавская область Чехии , Германская Южная Моравия, Германская Богемия, Судетская область, Нижняя Штирия и словенские районы Каринтии. Немецкое меньшинство в Моравии, в том числе немцы в Брно , Йиглаве и Оломоуце также попытались провозгласить союз с Немецкой Австрией, но неудачно. Однако Антанта позднее не признала аншлюс, и в мирные договоры с Германией и Австрией были внесены пункты о запрете их объединения, а название республики было изменено с „Германская Австрия“ на „Австрия“. В утешение Австрии передали от Венгрии Бургенланд с преимущественно немецким населением. В марте 1931 года правительства Германии и Австрии выступили с предложением о таможенном союзе, которое было отклонено Антантой.

Предотвратить приход Гитлера к власти можно было бы, если бы послевоенная Версальская система в большей мере учитывала интересы побежденных наций. Если бы к Германии было бы разрешено присоединиться Австрии, большинство населения которой сразу после войны выступало за аншлюс, а также тем землям Чехии, где преобладало немецкое население, и не были бы присоединены к Польше некоторые территории с преобладающим германским населением в Верхней Силезии, а Литве не был бы передан немецкий Мемель, если бы Венгрия осталась в своих этнических границах, Болгария сохранила бы Южную Добруджу, а тяжесть репараций не легла бы на Германию непосильным бременем, Вторую мировую войну, вполне возможно, удалось бы предотвратить, и Гитлер никогда бы не пришел к власти. Однако провозглашенный еще в середине XIX века „принцип национальностей“ применялся только в пользу победителей и новых дружественных Антанте государств, вроде Югославии и Чехословакии.

В результате Австрия, почти лишенная промышленности и товарного сельского хозяйства, находилась в перманентном экономическом кризисе, так что даже взимание с нее репараций пришлось отложить на неопределенный срок. Все это способствовало популярности нацистов и коммунистов . Неудивительно, что идея аншлюса жила в народе как надежда на лучшее будущее.

Аншлюс Австрии положил начало череде „мирных оккупаций“. По такому же сценарию Германия захватила Судетскую область, Чехию и Данию , а Советский Союз — Западную Украину и Западную Белоруссию (где, правда, польские воинские части оказали сопротивление), страны Балтии, Бессарабию и Северную Буковину. Тогда европейские державы и США признали аншлюс.

Но ситуация изменилась после начала Второй мировой войны. Страны Антигитлеровской коалиции в Московской декларации 1 ноября 1943 года признали недействительным аншлюс и заявили о своем желании „видеть восстановленной свободную и независимую Австрию“, хотя и не освободили ее от ответственности за участие в войне на стороне Германии. И на Нюрнбергском процессе над главными нацистскими военными преступниками захват Австрии трактовался как первый акт германской агрессии. В приговоре Нюрнбергского трибунала прямо говорилось: „Перед Трибуналом было выдвинуто утверждение, что аннексия Австрии была оправдана сильным стремлением к союзу между Австрией и Германией, которое высказывалось во многих кругах. Утверждалось также, что у этих народов было много общих черт, которые делали этот союз желательным, и что в результате цель была достигнута без кровопролития. Эти утверждения, даже если они являются правильными, фактически не существенны потому, что факты с определенностью доказывают, что методы, применяемые для достижения этой цели, были методами агрессора. Решающим фактором была военная мощь Германии, которая готова была вступить в действие в том случае, если бы она встретила какое-нибудь сопротивление. Более того, ни одно из этих соображений, как явствует из отчета Госсбаха о совещании 5 ноября 1937 г., не являлось мотивом действий Гитлера. Как раз наоборот, в этом документе подчеркивается прежде всего то преимущество, которое приобретает Германия в военном отношении в результате аннексии Австрии“.

Отличная же от германской австрийская идентичность по-настоящему развилась только после Второй мировой войны, в результате оккупации Австрии державами-победительницами и восстановления в 1955 году Австрийской республики.