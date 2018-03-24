В Швеции в Час Земли-2018 научат сортировать мусор

Как следует из программы манифестации, опубликованной на сайте шведского отделения Всемирного фонда природы, во многих городах страны запланированы лекции о солнечной энергии, выставки предметов, сделанных из утилизированных мусорных отходов. Также будет предложено протестировать свои знания и сноровку в сортировке мусора. Кроме того, ожидаются факельные шествия и много музыки.

Привычка бросать мусор там, где он уже есть

По данным общественной организации «Содержи Швецию в чистоте», созданной в 1983 году для работы среди населения против засорения и для повышения экологической осведомленности, одна из самых больших проблем сегодня в Швеции — это окурки. По данным организации, они составляют 64% мусора на улицах в Швеции. За ними следует бумага (38%), далее — пластиковые продукты (26,1%).

В своем последнем докладе за 2017 год организация написала, что, по подсчетам экспертов, в среднем на вымышленном тротуаре в Швеции длиною в 100 метров и в два метра шириной можно найти около 179 единиц самого разного мусора — 77 окурков, 60 штук жевательной резинки, 16 единиц жевательного табака, 10 штук разных бумажных отходов, 7 пластиковых предметов, 3 органических, 2 из металла и другое.

Авторы доклада поясняют, что Швеция выделяется среди многих стран своими передовыми технологиями по переработке мусорных отходов, однако психология отношения людей к мусору не всегда поддается контролю. Люди склонны, не задумываясь, бросать мусор там, где уже замусорено, подчёркивают эксперты.

Борьба против окурков

Власти Гетеборга , второго по величине города Швеции, провели год назад эксперимент, установив разного цвета урны для окурков. Одни из них были оранжевого цвета, и там, где они находились, было чисто, окурки чаще всего оказывались именно в урне, а не рядом на земле. Близ урны черного цвета окурков было больше. Организаторы эксперимента пояснили, что популярность оранжевых урн можно также частично объяснить и сделанными рядом с ними шутливыми надписями о том, что городские голуби решили бросить курить.

Сейчас в городе начали появляться небольшие яркие висячие урны, куда можно не просто бросать окурки, но заодно и в шутку, и всерьез проголосовать по самым разным вопросам. В одном месте, к примеру, написан шутливый вопрос — кого можно назвать королем арены Уллеви (спортивная арена в городе). Одно отделение урны предлагает «проголосовать» за местного популярного певца Хокана Хелльстрёма, а другое — за не менее популярного в городе американского певца Брюса Спрингстина

Мусор и передовые шведские технологии

Согласно статистическим данным, ежегодно в Швеции производится, приблизительно, около 4,4 миллиона тонн бытовых отходов (домашние хозяйства, рестораны, кафе, школы и т.д.), что соответствует 463 килограммам на человека в год. Около 98,6% этих бытовых отходов биологически перерабатываются или сжигаются для получения энергии или тепла.

В Швеции специальные мусорные полигоны-хранилища или попросту мусорные свалки есть, однако их число все время сокращается. К имеющимся же предъявляется множество требований по изоляции во избежание экологически вредных выбросов. По данным Шведского управления охраны окружающей среды, в 2016 году в стране насчитывались 265 действующих полигонов-хранилищ для мусора. Из них 60 штук предназначены для захоронения опасных отходов, на других 133 полигонах хранили неопасные отходы. По данным за 2015 год на эти полигоны привозили лишь 0,8% бытовых отходов. Для сравнения — в 1975 году на мусорные свалки вывозили до 62% бытовых отходов.

Интерес к утилизации и импорт мусора в Швецию

Интерес к утилизации возник в Швеции в начале 1970-х годов в связи с нефтяным кризисом. Развитие получила сортировка мусора — люди начали учиться складывать бутылки в одну корзину, а бумагу — в другую. Сегодня во многих домах и квартирах шведов вы найдете сразу несколько мест для мусора — в один пакет или ведро вы кладете только пищевые отходы, в другой — пластиковые упаковки, в третий — металл, отдельно складываются газеты, картонные упаковки, бумажные упаковки.

Как считают историки, началом развития долгосрочного взгляда шведов на мусор и его хранение стали 1980-е годы. Тема мусора перестала тогда быть неприличным предметом для разговора, а стала объектом для исследований и общественных дискуссий.