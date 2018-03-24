В Пензе 24 марта ремонтируют Толстовский и Гагаринский путепроводы

В субботу, 24 марта, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев организовал традиционный объезд городских дорог. Рано утром градоначальник побывал в Заводской районе и микрорайоне «Север».

По данным пресс-службы администрации Пензы, после осмотра одной из самых разбитых магистралей по улице Аустрина мэр поручил специалистам МУП «Пензадормост» спланировать в ночь работы по восстановлению аварийных разрушений литым асфальтом по направлению из Бессоновки в Пензу. Напомним, дорога была включена в проект «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год.

«Днем здесь достаточно высокий трафик движения и стоит вода на проезжей части. Вечером температура наружного воздуха снижается, благодаря чему дорога становится суше. Нужно поддерживать магистраль в проезжем состоянии до момента ее капитального ремонта», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

В мэрии добавили, что на сегодняшний день пензенские дорожники занимаются аварийным ремонтом на мостовых сооружениях. Так, 24 марта рабочие восстанавливают Толстовский и Гагаринский путепроводы.