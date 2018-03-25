19 лет назад НАТО нанесло удар по Белграду

При этом у нападения НАТО на бывшую Югославию была еще одна страшная особенность — в ходе бомбежек погибло больше мирного населения, чем военных. По разным оценкам, число жертв среди гражданского населения достигло 1700-2500 человек, тогда как среди военных — до 1200 человек. Гибель людей сопровождалась патетическими заявлениями натовцев «про ценность человеческой жизни». При этом многие эксперты считают, что нападение на Сербию стало «концом биполярного мира».

"Ночь 24 марта 1999 года мы будем помнить всегда как одну из самых тяжелых ночей для нашего народа. Но сегодня прямо и гордо, печальным голосом и тихо, вместе с тем ясно, мы можем сказать — вы убивали нас, наших детей, а Сербию не смогли убить, потому что Сербию никто никогда не сможет убить", — заявил президент Сербии Александр Вучич , выступая в городке Алексинац на юге страны, который иногда называют «сербской Хиросимой». Операция против Сербии называлась «Союзная сила». Начало боевых действий Запад оправдывал тем, что на территории автономного края Косово и Метохия якобы проходят «этнические чистки». Однако в итоге силы НАТО совершили порядка 35 тысяч боевых вылетов, задействовав порядка тысячи самолетов и вертолетов. Они сбросили на Сербию 79 тысяч тонн взрывчатых веществ, в том числе кассетные бомбы, обладающие высоким поражающим эффектом. 23 апреля 1999 года ракетой «Томагавк» был уничтожен белградский телецентр, при этом погибли 16 журналистов. 7 мая ракета разрушила посольство КНР в Сербии. Также от налетов пострадала Свято-Троицкая церковь Московского патриархата, потом ее восстановили на пожертвования прихожан. Материальный ущерб небогатой Сербии составил 29,6 миллиарда долларов.

23 апреля 1999 года ракетой «Томагавк» был уничтожен белградский телецентр, при этом погибли 16 журналистов

Демонстрации против авиаударов прошли в 16 странах. Москва наиболее последовательно выступала против применения силы в отношении Сербии, а тогдашний премьер РФ Евгений Примаков , который летел 24 марта с официальным визитом в США , сказал пилотам развернуть самолет над Атлантикой, узнав о начале бомбардировок. Как Евгений Максимович вспоминал позднее, такое решение он принял сам, и президент Борис Ельцин одобрил это решение.

Между тем В феврале в сербском городе Ниш прошло первое заседание Совета по подготовке судебного иска к странам-членам НАТО, принимавшим участие в бомбардировках Сербии в 1999 году. Одним из инициаторов данного мероприятия выступил адвокат Срджан Алексич, отстаивающий интересы пострадавших, в том числе от последствий применения натовцами запрещенного обедненного урана. Алексич намерен потребовать компенсации материального и нематериального ущерба. Юрист подчеркнул, что Совет до конца года выступит с обвинениями в отношении каждой страны, чьи самолеты бомбили Югославию.

Мнение

— Несмотря на уже сфабрикованные поводы (так называемое «убийство мирных жителей» в селе Рачак, где за мирных жителей посчитали албанских боевиков), европейские государства не были готовы бомбить Югославию. Однако Мадлен Олбрайт , на тот момент госсекретарь США, начала лично обзванивать министров обороны всех европейских стран-членов НАТО и буквально уговаривать их согласиться на бомбежку Югославии. Она призывала наказать тех, кто «убивает мирное албанское население», и буквально «ломала» каждого из министров, призывая к сохранению единства НАТО. И только после того, как ей удалось получить согласие Европы, она доложила президенту США Биллу Клинтону , что пришло время отдавать приказ о начале бомбардировки.

К тому же перед началом операции в Югославии Вашингтону нужно было заручиться поддержкой Совета Безопасности ООН , где Россия является постоянным членом и обладает правом вето. Разумеется, российская сторона препятствовала принятию резолюции Совбеза ООН по Косово. Тогда министр иностранных дел ФРГ Клаус Кинкель отправил Евгению Примакову «архиважное личное послание по Косово», в котором описал катастрофические последствия, которые могут ждать Россию, если она будет противиться действиям НАТО в Югославии. Кинкель, в частности, указывал на опасность политической и экономической изоляции России, которая, по его мнению, рисковала быть воспринятой как защитница Милошевича.

Подготовила Диана Ковалева