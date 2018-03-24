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В Башкириии рабочие-нелегалы 2 года ждут зарплату за водопровод
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В Башкириии рабочие-нелегалы 2 года ждут зарплату за водопровод 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Прокуратура Зианчуринского района в суде защитила права нелегальных работников ООО «ГрандСтройИнвест», которым два года не платят зарплату. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РБ. В 2016 году строительная компания по устной договоренности наняла двух местных жителей для прокладки водопровода в селе Исянгулово. Они работали в организации около 5 месяцев, но руководство «ГрандСтройИнвест» отказалось выплачивать им заработную плату. Поскольку граждане с организацией не заключали трудовые договора, руководство полностью отрицало, что они выполняли работы. Прокурор Зианчуринского района обратился в интересах рабочих в суд. Кугарчинский межрайонный суд обязал работодателя выдать заявителям просроченный заработок и компенсацию за его задержку на сумму около 40 тыс. рублей.
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