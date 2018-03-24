Невеселый порошок. Чем опасна пудра, и стоит ли доверять косметике ручной работы

В субботу, 24 марта, в Центре индийской культуры на улице Куусинена, 19а все желающие смогут приобщиться к празднику Холи.

С 13:00 гостей фестиваля ждут конкурсы танцев, мастер-классы по йоге, ярмарка, концертная программа и, конечно же, традиционные игры с цветной пудрой (одеться надо так, чтобы было не жалко испачкаться). Начало праздника — в 13.00. По заверению организаторов, пудра изготовлена из натуральных ингредиентов — нима, куркумы, билвы и других аюрведических растений.

Будем надеяться, что так оно и будет — весело, экологично и абсолютно безвредно.

Чего не скажешь о повседневной косметике. Ведь даже по поводу той же самой пудры поборники здоровья масс нет-нет, да начинают ломать копья. Хотя казалось бы, что может быть безобиднее? Тальк, немножко красителя, какие-нибудь масла (для запаха и удержания порошка на коже), увлажнитель для лица — все.

КРОКОДИЛ ДЛЯ КЛЕОПАТРЫ

А вот и не все. Увы и ах — даже в благословенной древности с ее вроде бы нерушимой экологией красота требовала жертв в самом людоедском смысле этого слова. Так, Клеопатра, красотой, вопреки легендам, не блиставшая (прижизненный ее профиль, дошедший до нас на монетах, уж очень смахивает на бабу Ягу в исполнении актера Милляра), использовала пудру из крокодильего помета. Древние римлянки обсыпались смесью толченого мела и свинца. Француженки, испанки и англичанки XVI века пользовались более безобидным вариантом в виде рисовой пудры (прямые поставки из Азии), но очень быстро поняли, что долго такую присыпку на лице не удержать, и стали добавлять в нее (не сами, конечно — нашлись доброхоты от химии и парфюмерии) свинцовые белила, соли висмута, мышьяк и другие вещества, повышающие «прилипчивость».

КОТЫ В МЕШКАХ

И это — только пудра! Что уж говорить про остальные составляющие стандартной косметички. Профессионалы, впрочем, не склонны видеть там уж очень откровенных ужасов:

— Я не думаю, что среднестатистический состав среднестатистической пудры может нанести серьезный урон здоровью, — успокоил наших читательниц гендиректор Лаборатории индивидуальной косметики Григорий Зеленский. — Разве что сам человек склонен к аллергическим реакциям на косметику (например, один ингредиент сам по себе может быть абсолютно безопасным, но в комплексе с чем-то другим, вызвать аллергию). Гораздо большую опасность несут спонжи и кисти, то есть, то, чем мы эту пудру наносим. Вот где основной источник заразы! От прыщей и коньюктивита до страшнейших глазных заболеваний. Большинство почему-то забывает, что все эти вещи нужно мыть как можно чаще, а в идеале — стерилизовать. Конечно, если вы покупаете пудру за 30 рублей в какой-то непонятной лавке, она может нести некую опасность — скорее всего, в ее составе самые дешевые и не самые безобидные составляющие. Но и выкладывать сумасшедшие деньги за маленькую коробочку тоже смысла особого нет. Я всегда рекомендую пользоваться средним ценовым диапазоном, потому что, во-первых, это безопасный сертифицированный товар, а во-вторых, вы не переплачиваете за марку, упаковку, рекламу и так далее.

Впрочем, все большее число женщин, пытаясь взять под контроль то, что по 10-12 часов лежит у них на лице, прибегают к совсем уж экзотическому варианту — косметике ручной работы. При этом руки могут быть как чужие, так и свои собственные: в интернете можно купить и составляющие для такого рода экспериментов, и уже готовые результаты оных. Эксперт наш, правда, такую самодеятельность не одобрил:

— Косметика, сделанная профессионалами, изготавливается под строгим санитарным надзором и в стерильных условиях. Уж лучше доверять известным производителям, чем пользоваться продуктом непонятного происхождения. Вы же не знаете, стерилизовал человек посуду или нет, соблюдал ли температурный режим, где закупал составляющие и так далее. И даже если вы все делаете сами, вы вряд ли в курсе, где и в каких условиях хранились все эти ингредиенты, как и кем производились. То же касается и всяких непонятных азиатских и аюрведических брендов, которые наводнили сейчас рынок. Что там намешано, как эти составляющие реагируют между собой и с температурной средой — одному богу известно. Знаю не понаслышке: с такого рода продукцией можно такой «зверинец» себе занести — начиная с микробов, бактерий и грибков и заканчивая герпесом. В общем, подумайте хорошенько, стоит ли овчинка выделки и всех этих рисков. Здоровье, увы, не купишь.

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