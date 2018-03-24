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В Токио предложили «придать форму» проектам сотрудничества между Россией и Японией
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В Токио предложили «придать форму» проектам сотрудничества между Россией и Японией 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Проекты сотрудничества между Москвой и Токио должны приобрести «конкретную форму» до встречи между лидерами двух стран в мае, заявил министр экономики, промышленности и торговли Японии Хиросигэ Сэко.
Сэко заявил, что «очень хотел бы, чтобы в преддверии встречи на высшем уровне между лидерами наших стран в мае мы смогли бы придать как можно большему числу проектов конкретную форму, чтобы народы двух стран могли ощутить результаты сотрудничества», передает РИА «Новости».
Тем временем глава Минэкономразвития Максим Орешкин, который вместе с вице-премьером Ольгой Голодец принимает участие во встрече с Сэко, заявил, что новые идеи развития экономики, озвученные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, во многом пересекаются с планом развития из восьми пунктов, предложенным премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
В свою очередь Голодец сообщила, что Россия предложила Японии создать «зеленый коридор» для компаний, которые занимаются медицинским оборудованием и фармацевтикой, передает ТАСС.
«Мы хотим облегчить доступ японских компаний на российский рынок», — подчеркнула она.
Голодец добавила, что Россия уже ведет подготовку к визиту премьер-министра Японии Синдзо Абэ 26 мая в Москву и Санкт-Петербург, и отметила, что сторонами на 2018 год «запланировано более 120 мероприятий в области политики, экономики, образования, культуры».
В субботу глава Минэкономразвития Максим Орешкин и заместитель председателя правительства России Ольга Голодец проведут встречу с министром экономики, промышленности и торговли Японии Хиросигэ Сэко.
Они принимают участие в проходящем в Осаке российско-японском симпозиуме, посвященном программе университетских обменов по подготовке кадров для производственных отраслей в России и Японии.
Также в мероприятии участвуют президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия», член Общественной палаты, председатель совета директоров группы компаний «Р Фарм» Алексей Репик, президент Кансайской федерации экономических организаций «Канкэйрен», президент компании «Сумитомо Электрик» Масаеси Мацумото, а также представители десяти ведущих российских вузов.
Ранее сообщалось, что Япония высказалась за более тесное сотрудничество с Россией. Кроме того, Токио отказался присоединяться к мерам против Москвы из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.
В феврале премьер Японии Синдзо Абэ изъявил желание после выборов российского президента посетить Россию с визитом и провести встречу на высшем уровне.
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