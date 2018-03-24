Ещё
Орешкин: озвученные президентом РФ идеи развития экономики пересекаются с планом Абэ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Орешкин: озвученные президентом РФ идеи развития экономики пересекаются с планом Абэ 

ТАСС 31 минуту назад
ОСАКА /Япония/, 24 марта. /ТАСС/. Озвученные президентом РФ Владимиром Путиным Федеральному собранию новые идеи развития экономики во многом пересекаются с планом из восьми пунктов развитии японско-российских экономических отношений, предложенных премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Такую уверенность в субботу перед началом встречи с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко выразил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
"В своем послании Федеральному собранию президент Путин озвучил ключевые идеи и основы социально-экономического развития на предстоящие годы. Эти темы, конечно же, пересекаются с планом развития из восьми пунктов, предложенным премьером Абэ", — подчеркнул он.
Орешкин находится с визитом в Осаке, где проходит российско-японский симпозиум, посвященный университетским обменам с целью последующей подготовки кадров для производственных отраслей двух стран. В мероприятии также участвует вице-премьер РФ Ольга Голодец.
В последнее время заметно активизировался диалог между Москвой и Токио на различных уровнях. Основой для развития экономического сотрудничества стал план из восьми пунктов, предложенный Абэ в мае 2017 года. Документ подразумевает укрепление отношений двух стран в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов.
ТАСС: последние новости
Минвостокразвития предлагает включить Комсомольск-на-Амуре в зону СПВ Власти Белгородской области выделят 1 млн рублей семье офицера, спасшего солдата Основательница медовой фабрики построит в уральской деревне общественный клуб
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
20 стран ЕС готовы выслать российских дипломатов904
Королевы красоты поругались из-за секс-услуг чиновникам35
Здоровье Пугачевой резко ухудшилось52
Набиуллина взялась за пенсии290
Сербы припомнили НАТО бомбардировки42
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение