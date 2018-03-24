Орешкин: озвученные президентом РФ идеи развития экономики пересекаются с планом Абэ

"В своем послании Федеральному собранию президент Путин озвучил ключевые идеи и основы социально-экономического развития на предстоящие годы. Эти темы, конечно же, пересекаются с планом развития из восьми пунктов, предложенным премьером Абэ", — подчеркнул он.

Ольга Голодец. Орешкин находится с визитом в Осаке, где проходит российско-японский симпозиум, посвященный университетским обменам с целью последующей подготовки кадров для производственных отраслей двух стран. В мероприятии также участвует вице-премьер РФ