На китайском телевидении запретили шутить и смеяться

Власти Китая запретили юмористические ролики и пародии на художественные произведения. Запрет коснулся как телевидения, так и блогеров, сообщает Sounth China Morning Post со ссылкой на информационное агентство «Синьхуа»

По мнению чиновников, подобный контент «подрывает основные социалистические устои» и может угрожать авторитету председателя Си Цзиньпина . Согласно документу Государственной администрации прессы, издательской деятельности, радио, кино и телевидения, в стране вводится запрет на видеоролики, которые «искажают, издеваются или порочат классические литературные и художественные произведения».

По мнению аналитика из Пекина У Цзяня (Wu Jian), отказавшиеся подчиниться новым правилам будут немедленно либо отстранены с телевидения, либо, в случае с блогерами, заблокированы.

Команда китайских блогеров-пародистов JustXiait, известная дубляжом сатирических дублированных роликов, содержащих фрагменты кинофильмов, уже добровольно удалила все видео в рамках «самоконтроля, очищения и улучшения».

Решение об ужесточении регулирования было принято после того, как коммунистическая партия передала обязанности по контролю над новостными ресурсами, печатью и видеоконтентом рекламному подразделению.