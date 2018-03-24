«Нашел таких же психов»: 80 километров на лыжах до Маньпупунёра

Одно из семи чудес России . Огромные столбы выветривания. Семь великанов. Они стоят на плато Мань-Пупу-Нёр 200 миллионов лет. А вокруг суровая тайга. До этих мест добраться очень непросто. Конечно, здесь есть экскурсии на вертолёте, но настоящие туристы идут сюда на лыжах или пешком.

Пермский путешественник Евгений Звездин в марте со своей «турбандой» преодолел 80 километров на лыжах. Пермяк рассказал 59.ru, как это было, и поделился фотографиями с захватывающими видами.

Этим великанам двести миллионов лет «Шквальный ветер сбивал с ног»

У народов манси и коми есть разные легенды, откуда появились эти семь каменных гигантов. По легенде манси, великаны решили пойти на манси войной. Поднялись они на гору и увидели страшного в своем гневе Тагт-Талях-Ялпынг-Нер-Ойку (в переводе — «Святой старик Урал в вершине Северной Сосьвы). От его заклинания великаны превратились в каменные столбы. Так и стоят до сих пор. А их вождь-шаман уронил свой бубен. Покатился бубен и превратился в огромную гору Койп.

Это камень Шаман

Другой миф гласит, что в этих краях под покровительством духов Ялпынгнера жило богатое племя югров (вогулы, манси). Вождем у них был мудрый Куущай. И была у него дочь — красавица Айюм. О ее красоте прознал великан Торев, что жил на другой стороне Уральских гор. Он пришел к вождю и потребовал у него Айюм в жены. Но отказала великану сама Айюм. Торев очень рассердился, позвал своих братьев-великанов — вместе они начали осаду каменного города, завязалась битва. Тогда Айюм попросила добрых духов Ялпынгнера донести весть о нападении на город до ее брата Пыгрычума — он в это время был на охоте, и был далеко. Великанам удалось ворваться в город, его жители вынуждены были бежать. Когда великаны почти нагнали Айюм, неожиданно появился Пыгрычум с золотым щитом и мечом, которые ему дали духи Ялпынгнера. Пыгрычум направил луч света, отраженный от его щита, в глаза Тореву и тот окаменел. Точно так же окаменели и его братья. Так и возник Маньпупунер.

В прошлые времена манси обожествляли грандиозные каменные изваяния, поклонялись им, но подниматься на Маньпупунёр было величайшим грехом. Доступ туда имели только шаманы.

В дымке тумана вырастают силуэты вечных гигантов

Есть и научное объяснение появления каменных истуканов высотой с 16-этажный дом. Около 200 миллионов лет назад на месте каменных столбов были высокие горы. Дождь, снег, ветер, мороз и жара постепенно разрушали горы и в первую очередь слабые породы. Твёрдые серицито-кварцитовые сланцы, из которых сложены останцы, разрушались меньше и сохранились до наших дней, а мягкие породы были разрушены выветриванием.

Пермский путешественник Евгений Звездин посвятил туризму 30 лет. В этот раз он собрал 11 единомышленников из Москвы , Нижнего Новгорода и Прикамья и впервые попробовал добраться зимой на лыжах до плато.

— Туда летают вертолетом, есть компания в Перми , занимающаяся этим видом экскурсий, но более интересно этот путь пройти пешком летом или на лыжах зимой, — считает Евгений. — Это место очень труднодоступно и далеко от больших городов и поселков. Я три раза был там летом — ходил пешком. Это 220 километров за один поход. И теперь прошел в марте на лыжах, 80 километров в оба конца. В целом поход рассчитан, в том числе, на неподготовленных людей. Для опытного туриста это прогулка. Самым сложным было преодоление горного участка в три километра от Вологодской грани (гора Печерья Талях Сяхль) до зоны леса. Хорошая погода быстро сменилась шквальным ветром, который сбивал с ног. При этом нужно было спустится по горе в лес. Видимость 15-20 метров, некоторые участники снимали лыжи и шли пешком, так было проще.

Правильное снаряжение, особенно зимой, самая важная часть похода

Вот такими сугробами заметает домики егерей

Еще нужно постараться, чтобы вызволить лыжи из снежного плена

В мартовском походе пермяки проходили по 15-20 километров в день на лыжах. Летний маршрут сложнее, признается Евгений. Это несколько перевалов, грязные и заболоченные участки и так 220 километров в оба конца.

— Но так интереснее. Это поход в горах, где ты любуешься видами, рассветы и закаты в горах не поддаются описанию, — признается путешественник. — Зимой преимущественно идешь по лесу, маршрут короче, но не менее интересный. В каждое время года есть своя изюминка.

Летом Маньпупунёр преображается, метели сменяет ясное небо и солнце

Теплый закат на Маньпупунёре

Разрешение от заповедника получать за три месяца

Самый бюджетный вариант добраться до плато Маньпупунёр — организовать поход. По словам Евгения, тогда выходит по 17 тысяч на каждого. Такой бюджет вполне можно потянуть.

Летом по топям заброска гораздо короче, но в холода по зимнику машина может проехать гораздо дальше.

— Зимой мы сначала на поезде добрались до города Ивдель Свердловской области, — рассказывает о зимнем маршруте Евгений. — Потом была заброска внедорожным транспортом. Пеший поход у нас занял пять дней. На границе заповедника стоят горные модули. В этих домиках туристы могут отдыхать.

Как признался Евгений, заповедник ограничил посещение плато до 10 человек в два дня.

— В летнее время запрещено отклоняться от тропы, которую сделали волонтеры, на плато, — говорит собеседник. — Сходить с нее нельзя, потому что очень ранимая флора, следы остаются на мху и лишайниках годами. Удобнее всего идти организованными группами, у них заранее есть все необходимые разрешения на посещение заповедника, опыт в организации питания и графика движения группы. Как правило, получать разрешение на посещение Печоро-Илычского заповедника надо сильно заранее. Мне, чтобы посетить это место в июле и августе, пришлось отправить заявку в феврале. А чтобы посетить в марте, отправлял заявку в октябре.

На плато очень ранимая природа, следы человека на мху и лишайниках остаются годами

Закаты здесь хочется встречать снова и снова

»Эта мистика затягивает»

У туристов на маршруте есть и зловещие места.

— Летом по длинному маршруту это перевал Дятлова, обросший множеством легенд. А еще гора Отортен, — говорит Евгений. — В «ворота Отортена» проходить нельзя, плохая примета. Почему? Нет однозначного ответа. Все знаковые горы в тех окрестностях, носят то или иное значение для народа манси. Они в большинстве своем священны. Сейчас утрачены практически все традиции коренных народов. Но молва осталась, и негласные

запреты имеют мощную силу. Так и с «воротами Отортена». Мы не ходим через них. Не знаю, насколько это чтится, но в моих группах на маршруте кто-то с уважением к этому относится, кого-то затягивает эта мистика.

Вообще, с горой Отортен связано много легенд: в древности на неё поднимались только шаманы. А женщину, ступившую на вершину Отортена, манси убивали. Именно на Отортен хотели совершить восхождение участники группы Игоря Дятлова , но трагически погибли, не дойдя нескольких километров до нее.

А это зловещие Ворота Отортена

Есть в среде туристов и современные приметы и байки. Например, про чешуйчатого шакала.

— К туристам, кто не соблюдает гигиену, по ночам приходит чешуйчатый шакал, — очень серьезно говорит собеседник. — Если клещ впивается в тело, ты это не чувствуешь — так и тут, когда шакал начинает лизать твои пятки, ты это тоже не чувствуешь. Были случаи, что некоторым туристам шакал обгладывал ногу до колена. Все потому, что его притягивает запах немытых ног. Рассказывается эта легенда серьезно, а потом все смеются до упада. Очень славная байка. Смысл в том, что нужно соблюдать гигиену, даже в суровых условиях.

«Нашел таких же психов»

Евгений в деталях помнит, когда впервые увидел каменных великанов.

— Я узнал о Маньпупунёре, когда шел конкурс «Чудеса России» — тогда в интернете и по смс можно было проголосовать за то, что по вашему мнению достойно носить это звание, — вспоминает путешественник. — Буквально загорелся целью туда попасть. Шли годы, но все откладывал. И вот увидел, что мой знакомый выложил фото. Ну и тут щелкнуло — хочу! Написал этому знакомому. Он ответил: заброска до Ауспии, там пройдешь вдоль реки до перевала Дятлова, перейдешь Отортен, желательно в лоб. Там все по тропе. Можно зайти на исток Печоры. На плато Егеря нужно разрешение на посещение. Ну все, мне этого было достаточно! И я начал копать. В интернете искал отчеты, карты, стал договариваться с заброской, насчет разрешений и т.д. На подготовку ушло больше полугода. Крикнул среди знакомых «айда на пупы!». Нашел таких же «психов». Но 220 километров, видимо, нам было мало по горным перевалам, и мы решили усложнить задачу. Айда со сплавом, и возьмем с собой катамаран. Катамаран мы спрятали в лесу, и после возвращения в начальную точку сплавились по реке Лозьва.

Тогда группа Евгения пеший маршрут в 220 километров одолела за девять дней. Это очень быстро.

— На плато мы оказались в очень сильном тумане. Видимость 10-15 метров, — продолжает Евгений. — Когда егеря нас довели до первого столба, он титаном вырос откуда-то из тумана, и его верхушка то и дело пропадала в облаке. Это реально настолько впечатляет, что твое сознание сразу оценивает эти масштабы, эту эпичность и величия природы! Это очень сильные эмоции. Ты прошел этот нелегкий путь и увидел это — бум, взрыв мозга. Одним словом, самое настоящие чудо.

В зимнем походе команде Евгения пришлось пробиваться через снежные туманы

Высота самого высокого столба выветривания 42 метра — примерно с 16-этажный дом. Раньше, по словам Евгения, по столбам карабкались альпинисты. Сейчас плато охраняют. «И правильно», — отмечает турист. С одной стороны, меньше урону природе, с другой — забота о собственной безопасности.

— Там открытое место, плато на возвышенности и не скрыто горами. Ветер там дует достаточно сильный. В июле мы сутки прятались от шторма, заставшего нас в горах. Дикий ветер с дождем, хлещет как град. Стертые ноги — обыденность, хотя… Тут важна удобная обувь. Не часто встречаются источники воды, это важный момент. В условиях июльской жары часто пьешь, воду приходиться экономить до следующего источника. Как правило, это ключики, бьющие из гор.

«Навстречу нам вышел медведь»

На плато основная группа останцев состоит из семи каменных столбов. Глыбы разрушаются до сих пор. В каменной тверди много глубоких трещин.

Загадочные силуэты великанов будоражат фантазию. Один из них туристы прозвали Шаманом. Силуэт и правда напоминает фигуру человека: в правой руке он держит бубен, левой — бьет.

На пути путешественников встречаются дикие звери.

Навстречу путникам вышли олени

— Маршрут достаточно оживленный. В прошлом году мишку встретили в августе, оленей — в июле, — вспоминает Евгений. — Остановились на обед в домике, я вышел прогуляться, смотрю: в трехстах метрах мишка идет. Позвал ребят. Мы пошумели немного, он нас заметил и побежал по своим делам. Главное — обозначить свое присутствие, чтобы зверь знал, что тут кто-то есть. Пользуемся колокольчиками в лесу, громко говорим, песни поем. Медведи пугливы и к большому количеству людей не подойдут. У них своя жизнь, у нас — своя. Надо с уважением относиться к друг другу. Случаи нападения — это редкость, это надо спровоцировать мишку. И чаще всего человек был один. А так, при встрече с косолапым петарды, колокольчики, шум — все средства хороши.

«Ели короедов»

Питание надо строго рассчитывать, дает напутствия Евгений.

— Тут действует правило: и голодным не быть, и много не нести. Поход минимум 12 дней, — говорит путешественник. — К примеру, на группу из восьми человек каждому в рюкзак кладут 4 килограмма провианта. На маршруте делаются схроны, там оставляется еда, что нужна на крайние дни (мы не говорим последние). Мы не таскаем с собой тушенку и прочие консервы, это прошлый век. Берем сушеные супы — вкусно, как дома. К примеру, на такой суп надо ингредиентов 3-4 килограмма. А у нас один пакет 400 граммов на группу из восьми человек. Надо есть каши, много сладкого, нужна глюкоза, чтобы восстанавливать силы. В августе много ягод и грибов, практикуем есть насекомых — короедов. Чистейший белок, на вкус как кедровые орешки. Даже традиция теперь у нас такая — есть короедов в каждом походе.

Меню выживальщика: тушенки — прошлый век, туристы теперь берут сублиматы (сушеные супы), и вес рюкзака тает в разы

Скоро обед!

«Манси становится все меньше»

На пути туристов встречается деревня Ушма, там живут манси.

— Далеко от города и обособленно живут на берегу Лозьвы. Их всего около 60 человек, — рассказывает Евгений. — Ушма примерно в 120 километрах от города Ивдель. Это уже глухая тайга. Между ними поселок Вижай, Больше населенных пунктов поблизости нет. От Ушмы 20 километров до устья реки Ауспия. Оттуда начинается пешеходный маршрут, еще 100 километров до плато. Около 200 коренных манси живут в Ивдельском районе.

Как признаются многие туристы, манси не забыли традиции, но их поглотил современный мир. Молодежь уже трудно заставить заготавливать грибы, ягоды, идти на охоту. Полюбили алкоголь. Про столбы они теперь расскажут не больше, чем написано в интернете. Суровая действительность. Но к туристам манси тянутся с интересом: новые люди, новое общение.

«Егеря — настоящие русские мужики!»

Егеря заповедника очень не любят нелегалов.

— Идешь без пропуска — составят протокол и развернут обратно. К организованным группам относятся хорошо. У них там вахта по месяцу, по сути, глухомань и не хватает общения. Большинство работающих там егерей теперь уже мои знакомые. Когда прихожу, тянут к себе на беседы. А вообще, вот если по-простому, это нормальные мужики, всегда позитивно настроенные. И в туристической среде есть, к сожалению, псевдотуристы. Егеря сталкиваются и с такими. И взятки им предлагали, чтобы пройти без разрешения. Причем суммы исчисляются не десятками тысяч! Но, нет разрешения — до свидания! На таких мужиках земля русская всегда держалась. И дело не в зарплате, она нищенская, они просто любят природу и берегут ее.

Евгений вспоминает, как однажды к границе заповедника приехала группа квадроциклистов. От границы заповедника до плато Мань-Пупу— Нёр еще было 10 километров. Это исключительно пешеходная часть маршрута.

— Один московский мажор предлагал 200 тысяч рублей, чтобы проехать туда на квадроцикле, ножки чтобы не устали. Не пустили! Поступок, заслуживающий уважения. В горах не имеет значения, сколько у тебя денег. В горах тебе может помочь или спасти только товарищ, надежное плечо друга.

Домики егерей не имеют никаких удобств. Нет даже электричества. Есть солнечные батареи летом, и генератор — зимой.

Такой поход по силам и девушкам, говорит Евгений. Главное — желание достичь заветной цели.

Вернулись!

— Но нельзя пренебрегать подготовкой. Физические нагрузки рекомендую всем, кто собирается в такой поход, — резюмировал собеседник. — В прошлом году две женщины не смогли пройти весь путь в июле, и двое мужчин — в августе. Физическая форма подвела. Они пошли в обратном направлении. Работает правило — когда идем обратно, забираем сошедших с тропы, они ждут нас в условленном месте. Важна не только физическая подготовка, но и психологический настрой. 220 километров — эта цифра некоторых шокирует. По пересеченной местности — это не простая задача. Гора Отортен — это середина маршрута туда. В ясную погоду видно Маньпупунер, очень далеко, в дымке гор. Всем показываю, а потом слышу: «Офигеть, сколько еще идти». Кто-то не выдерживает. Но поверьте… Это зрелище впечатляет даже самых не впечатлительных.