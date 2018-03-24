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Россиянина осудили в США за контрабанду оружия
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Россиянина осудили в США за контрабанду оружия 

Мир24 41 минуту назад
Россиянина осудили в США на 18 месяцев тюрьмы по обвинению в контрабанде оружия, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американскую иммиграционную и таможенную полицию.
44-летний Константин Чеховской из Санкт-Петербурга обвинялся в попытке незаконно провезти в багаже детали огнестрельного оружия и боеприпасы.
Чеховской был арестован в международном аэропорту Чикаго весной прошлого года, когда пытался вылететь в Стокгольм. По данным иммиграционной службы, в его багаже таможня обнаружила детали к огнестрельному оружию, боеприпасы, в том числе обоймы, пули, курки, оптические прицелы, многие из которых совместимы с автоматическими винтовками AK-47 (Калашников) и M4. Необходимого разрешения он не имел.
Россиянин признал вину. Суд в Чикаго приговорил его к полутора годам тюрьмы и штрафу в размере 100 тысяч долларов.
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