Россиянина осудили в США за контрабанду оружия

Россиянина осудили в США на 18 месяцев тюрьмы по обвинению в контрабанде оружия, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американскую иммиграционную и таможенную полицию.

44-летний Константин Чеховской из Санкт-Петербурга обвинялся в попытке незаконно провезти в багаже детали огнестрельного оружия и боеприпасы.

Чеховской был арестован в международном аэропорту Чикаго весной прошлого года, когда пытался вылететь в Стокгольм . По данным иммиграционной службы, в его багаже таможня обнаружила детали к огнестрельному оружию, боеприпасы, в том числе обоймы, пули, курки, оптические прицелы, многие из которых совместимы с автоматическими винтовками AK-47 (Калашников) и M4. Необходимого разрешения он не имел.

Россиянин признал вину. Суд в Чикаго приговорил его к полутора годам тюрьмы и штрафу в размере 100 тысяч долларов.

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