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В этом году трассу «Уфа-аэропорт» отремонтируют за 103 млн рублей
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В этом году трассу «Уфа-аэропорт» отремонтируют за 103 млн рублей 

АиФ-Уфа 44 минуты назад
Фото: АиФ-Уфа
В этом году на ремонт трассы «Уфа-аэропорт» направят 103 млн руб., новое покрытие должно прослужить 4 года. Об этом сообщили в администрации Уфы. 2 апреля этого года Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы проведет аукцион на отбор подрядчика. На устранение колейности и замену асфальта участка от проспекта Юлаева до ее пересечения с федеральной трассой М5 из бюджета Уфы направят до 103,14 млн руб. Работы должны быть исполнены до 25 октября. Согласно техзаданию, подрядчик должен снять деформированное полотно асфальта глубиной до 7 см и положить новое с нанесением светоотражающей разметки из термопластика. При этом он обязан гарантировать четыре года сохранности верхнего покрытия асфальта. Разметка до уровня износа 25% должна выдержать полгода.
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