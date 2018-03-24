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«Женщины-предприниматели»: воровали и продавали
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«Женщины-предприниматели»: воровали и продавали 

ТВ-МИГ 51 минуту назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса nadomnogo.com  Две далеко немолодые женщины, подозреваются в краже в Юрьев-Польском районе. Кто бы мог подумать, что в возрасте старше 45 лет в голову может прийти мысль о воровстве на работе. Однако этим они и промышляли, а что самое удивительное — похищенные вещи женщины попросту продавали.
Полиция установила, что работницы предприятия в течение нескольких месяцев похищали ткань, а затем сбывали её, как обычные продавцы. Сумму причиненного ущерба оценили в 270 тысяч рублей. Выяснилось, что женщины долгое время работали на городском предприятии махровой ткани для пошива халатов и полотенец, там и подворовывали. Злоумышленницы вину полностью признали.
На женщин завели уголовное дело. Теперь «предпринимательницам» грозит срок до двух лет лишения свободы.
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