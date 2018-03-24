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Глава Якутии провел кадровые перестановки в региональном правительстве
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Глава Якутии провел кадровые перестановки в региональном правительстве 

ТАСС 1 час назад
ЯКУТСК, 24 марта. /ТАСС /. Глава Якутии Егор Борисов провел ряд кадровых перестановок в региональном правительстве, освободив двух первых заместителей главы кабмина от совмещения министерских должностей.
Согласно указам, опубликованным в субботу на сайте правительства, первый зампред-министр экономики Михаил Осипов и первый зампред-министр сельского хозяйства и продовольственной политики Петр Алексеев лишились министерских должностей, теперь они будут курировать указанные отрасли в должности первых зампредов правительства.
Исполняющим обязанности министра экономики назначен 39-летний руководитель ОАО «Якутский хлебокомбинат» Денис Белозеров, ранее занимавший посты в минфине и минсельхозе Якутии. Отмечается, что Белозеров состоит в «первой сотне» резерва управленческих кадров главы региона, а также является председателем молодежного правительства республики.
Пост и.о. главы минсельхоза получил глава одного из крупнейших аграрных районов Якутии Александр Атласов. 53-летний Атласов прошел путь от рабочего совхоза до руководителя подразделения минсельхоза Якутии, а затем главы Намского района.
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