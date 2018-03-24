Доклад о выполнении плана экономического и социального развития за 2017 год и проекте плана на 2018 год /12/

3. Ориентиры макроэкономической политики

При разработке финансовой, монетарной, производственной, региональной и других видов политики следует фокусировать внимание на стимулировании высококачественного развития. В тесной увязке с выполнением «трех сложнейших задач», достижением предполагаемых показателей экономического и социального развития на 2018 год претворять в жизнь основной лейтмотив работы — поступательное движение вперед при сохранении стабильности, правильно выстроить отношения диалектического единства между «сохранением стабильности» и «поступательным движением вперед». Необходимо усиливать согласованность и скоординированность, безошибочно определять динамику макрорегулирования, на основе определения диапазонов регулирования продолжать усиливать целенаправленное, своевременное и адресное регулирование, повышать его целенаправленность, дальновидность и гибкость.

— Активная финансовая политика остается неизменной, усилия предстоит сосредоточить на повышении эффективности. В 2018 году удельный вес бюджетного дефицита в ВВП планируется в размере 2,6%, что на 0,4 процентного пункта меньше бюджетного показателя предыдущего года. Бюджетный дефицит составит 2,38 трлн юаней, не изменившись по сравнению с бюджетным показателем 2017 года. Предполагается выпуск местных целевых облигаций на сумму 1,35 трлн юаней, что на 550 млрд юаней больше, чем в прошлом году. По-прежнему будут сокращаться налоги и денежные сборы, что должно поддержать развитие реального сектора экономики. За 2018 год налоговое бремя предположительно уменьшится более чем на 800 млрд юаней, в дополнение к этому продолжится работа по ликвидации различных сборов, что уменьшит нагрузку на предприятия и физических лиц более чем на 1 трлн юаней. Продолжится выявление важной роли фискальной политики в стимулировании структурного регулирования и обеспечения народного благосостояния. Усилия будут направлены на регулирование и оптимизацию структуры финансовых расходов, будет наращиваться динамика поддержки в области выполнения «трех сложнейших задач» с приоритетом на стимулирование развития за счет инноваций, решение вопросов сельского хозяйства, села и крестьянства, улучшение жизни народа и т.д. Выплаты по обычным статьям будут строго контролироваться. Обычные трансферты из центрального бюджета местным бюджетам будут увеличены на 10,9%, наращиваются таким образом финансовые возможности местных правительств, особенно в центральном и западном регионах.

— Взвешенная монетарная политика сохранит нейтральный характер и умеренную эластичность. В 2018 году предполагаемый рост портфеля финансирования реального сектора экономики и денежного агрегата М2 будет равен фактическому росту этих показателей в 2017 году. Следует эффективно управлять основным «шлюзом» денежной массы, поддерживать рациональный рост масштабов предложения денег и кредитов, а также финансирования реального сектора экономики, гарантировать адекватную и стабильную ликвидность. Повышать эффективность обращения денежных ресурсов и их эффективность обслуживания реального сектора экономики. Эффективно ориентировать уровень процентных ставок, реформировать и совершенствовать контроль за трансграничной миграцией капитала, сохранять в основном стабильный валютный курс китайского юаня на разумном и сбалансированном уровне. Следует налаживать трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики, полнее использовать такие финансовые инструменты, как дифференциация норм обязательных резервов и дифференциация кредитования. Ориентировать капитал к большему инвестированию в малые и микропредприятия, сельское хозяйство, село и крестьянство, а также бедные районы. Интенсифицировать финансовую поддержку развития за счет инноваций и замещения старых драйверов развития новыми. Наращивать финансовую поддержку реализации важнейших государственных стратегий развития, важнейших реформаторских мер и важнейших объектов. Оздоровлять рамки регулирования, двумя рычагами которого выступают монетарная политика и осмотрительная макрополитика, совершенствовать финансовый контроль.

— Структурная политика должна выявить свою более активную роль. Производственная политика должна быть направлена на службу государственным стратегиям и исправление провала рынка, она должна актуализировать функции ориентирования. Следует нарастить динамику выработки государственной политики в таких областях, как развитие человеческого капитала, охрана интеллектуальной собственности, поощрение научно-технических инноваций. Совершенствовать критерии энергосбережения, охраны окружающей среды, обеспечения безопасности и качества, благоприятствующие модернизации производств. Способствовать выводу всех отраслей экономики на средний и высокий уровень развития. Региональная политика должна быть нацелена на решение проблемы неравномерности регионального развития. Здесь требуется ускорять формирование нового механизма согласованного регионального развития, выявлять относительные преимущества регионов, ориентировать упорядоченное обращение различных элементов между регионами, оказывать поддержку слаборазвитым районам в ускорении собственного развития, стимулировать трансформацию и модернизацию развитых районов. В то же время следует усиливать динамику структурной реформы таких звеньях, как производство, обращение, распределение, потребление, укреплять базисную роль потребления в развитии экономики, интенсифицировать ключевую роль инвестиций в оптимизации структуры предложения, содействовать разумному росту эффективных инвестиций, особенно негосударственных.

— Социальная политика должна быть направлена на решение насущных жизненных проблем народа. Придерживаясь концепции развития, ставящей в центр внимания народ, в ходе развития следует продолжать обеспечивать и улучшать жизнь населения. Необходимо следовать принципу «действовать с полной отдачей, но соразмерно с имеющимися возможностями» активно реагировать на все, что вызывает у народа озабоченность. Необходимо обеспечить дальнейшее развитие в следующих аспектах: чтобы детям было где получать воспитание, народу — где получать образование, зарабатывать на жизнь, лечиться и жить, чтобы в старости народ жил обеспеченной жизнью, а уязвимая группа людей получала помощь. Следует интенсифицировать функцию социальной политики в целях закрепления базовых социальных гарантий, чтобы у народа было более глубокое чувство обретения, ощущение счастья и безопасности.

— Политике реформ и открытости нужны новые прорывы. В контексте сохранения стабильности социально-экономической ситуации как предпосылки, наряду с эффективной реализацией уже опубликованных реформаторских мер необходимо рассматривать совершенствование системы права собственности и размещение факторов производства на основе рыночных принципов как центр тяжести, стимулировать новые прорывы в реформировании таких фундаментальных и ключевых областей, как госпредприятия, госкапитал, монопольные отрасли, охрана права собственности, бюджетно-налоговая и финансовая системы, социальное обеспечение и другие. Учитывая внутреннюю и внешнюю обстановку в целом, следует продолжать расширять открытость внешнему миру, значительнее расширять доступ на рынок, активно использовать иностранный капитал, планомерно ориентировать и регламентировать инвестирование за рубежом. Принимать активное участие в международных контактах по координации макроэкономической политики, интенсивно стимулировать регулирование и выработку международных экономических правил, ускоренно формировать новую архитектонику всесторонней открытости. /следует/