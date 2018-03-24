Доклад о выполнении плана экономического и социального развития за 2017 год и проекте плана на 2018 год /8/ 

Говоря в целом, функционирование экономики в 2017 году имело тренд
к улучшению при сохранении стабильности, на пути к достижению
решающей победы в полном построении среднезажиточного общества
снова был сделан твердый шаг. В условиях чрезвычайно сложной
международной и внутренней экономической обстановки добиться таких
результатов социально-экономического развития было непросто. Это результат твердого руководства ЦК КПК, ядром которого является
товарищ Си Цзиньпин. Это результат, достигнутый под научным
руководством идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой
новой эпохи. Это результат действия мультипликативного эффекта ряда
важнейших курсов, политических установок и мер, принятых ЦК КПК и Госсоветом за период после созыва XVIII съезда партии. Это также
результат совместной борьбы, постоянных и неустанных усилий партии
и многонационального народа страны во всех сферах работы. За прошедшие пять лет, руководствуясь идеями Си Цзиньпина о социализме
с китайской спецификой новой эпохи, придерживаясь основного
лейтмотива работы — поступательного движения вперед при сохранении
стабильности, все регионы и ведомства претворяли в жизнь новую
концепцию развития, успешно выполнили программу 12-й пятилетки и благополучно приступили к реализации программы 13-й пятилетки.
Во-первых, ощутимо возросла экономическая мощь страны. ВВП вырос с 54 трлн юаней в 2012 году до 82,7 трлн юаней, среднегодовой прирост
составил 7,1%. Вклад Китая в рост мировой экономики превысил 30%.
Во-вторых, заметно повысились качество и эффективность развития.
Доходы обычного общественного бюджета по всей стране выросли с 11,7 трлн юаней до 17,3 трлн юаней. Общая производительность труда в среднедушевом расчете выросла с 73 тыс. юаней до 100 с лишним тыс.
юаней. Среднедушевые располагаемые доходы населения выросли с 17 тыс. до 26 тыс. юаней, темпы роста доходов населения в целом
превзошли темпы роста экономики. Соотношение доходов городского и сельского населения сократилось с 2,88:1 до 2,71:1. Удельная
энергоемкость ВВП снизилась на 20,9%. В-третьих, серьезные
изменения произошли в экономической структуре. В структуре
совокупного спроса доля потребительного спроса превысила долю
инвестиционного спроса. Вклад конечного потребления в экономический
рост вырос приблизительно на 4 процентных пункта. В производственной структуре — третичный сектор экономики опережал
вторичный, непрерывно рос удельный вес сферы услуг в ВВП.
Непрерывно оптимизировалась архитектоника регионального развития,
уверенно развивалась урбанизация нового типа, свыше 80 млн человек
из числа мигрирующего сельского населения получили прописку в городах и поселках. В-четвертых, старые драйверы развития
ускоренными темпами последовательно замещались новыми.
Основательное развитие структурной реформы в сфере предложения
позволило эффективно улучшить соотношение рыночного спроса и предложения и повысить рентабельность предприятий. Всесторонне
реализовывалась стратегия стимулирования развития за счет
инноваций, один за другим были получены важнейшие результаты
научно-технической деятельности, такие как космические лаборатории
серии «Тяньгун», батискаф «Цзяолун», радиотелескоп «Тяньянь»,
спутник для зондирования частиц темной материи «Укун»,
экспериментальный спутник квантовой связи «Моцзы», большие самолеты
и т.д. Непрерывным потоком появлялись новые производства, новые
виды и новые модели хозяйственной деятельности. Пройдя
реконструкцию и модернизацию, традиционные производства вновь
продемонстрировали свою жизнеспособность. В-пятых, последовательно
активизировались жизненные силы субъектов рынка. Непрерывно
улучшалась деловая среда и усиливалась работа по защите
имущественных прав, продолжала совершенствоваться рыночная среда,
обеспечивающая справедливую конкуренцию. За истекшее пятилетие
число статей, требующих административного утверждения ведомствами
Госсовета, сократилось на 44%, число инвестиционных проектов
предприятий, требующих утверждения на уровне центрального
правительства, — на 90%, а число наименований товаров и услуг, цены
на которые устанавливаются центральным правительством, — на 80%.
Бурно развивалась массовая предпринимательская и массовая
инновационная деятельность. Среднедневное количество
зарегистрированных в масштабах всей страны новых предприятий
выросло с 5,4 тыс. до 16,6 тыс., а степень их деловой активности
сохранялась на уровне примерно 70%. Непрерывно наращивались
внутренние стимулы социально-экономического развития. В-шестых,
всесторонне углублялись реформы и расширялась открытость. При проведении реформ в наиболее важных областях и ключевых звеньях
были отмечены прорывные сдвиги, в ведущих сферах в основном была
определена общая схема проведения реформ. Инициатива «Один пояс —
один путь» постепенно становится реальностью. Еще больше упрочился
статус Китая как торговой державы. Сохранялся устойчивый рост
использования иностранного капитала. Значительно возросло
воздействие Китая на экономическое развитие всего мира. В-седьмых,
эффективно обеспечивалось народное благосостояние. Численность
занятого населения в городах и поселках увеличилась более чем на 66 млн человек. Решающие сдвиги произошли в интенсивной ликвидации
бедности, численность малоимущего населения сократилась более чем на 68 млн человек. В основном была создана система социального
обеспечения, охватывающая городское и сельское население,
непрерывно повышался уровень обеспечения равного доступа к основным
общественным услугам. В-восьмых, продолжала наращиваться динамика
сохранения и защиты экологии. В контексте реализации программы
действий по предотвращению и ликвидации загрязнения атмосферы,
водной среды и почвы были достигнуты заметные результаты, в особо
выделенных районах средняя концентрация микрочастиц РМ2.5 снизилась
примерно на 30%. Ускорилось формирование институциональной системы
экологической цивилизации, общее состояние окружающей среды
улучшилось. /следует/