Доклад о выполнении плана экономического и социального развития за 2017 год и проекте плана на 2018 год /8/

Говоря в целом, функционирование экономики в 2017 году имело тренд

к улучшению при сохранении стабильности, на пути к достижению

решающей победы в полном построении среднезажиточного общества

снова был сделан твердый шаг. В условиях чрезвычайно сложной

международной и внутренней экономической обстановки добиться таких

результатов социально-экономического развития было непросто. Это результат твердого руководства ЦК КПК, ядром которого является

товарищ Си Цзиньпин . Это результат, достигнутый под научным

руководством идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой

новой эпохи. Это результат действия мультипликативного эффекта ряда

важнейших курсов, политических установок и мер, принятых ЦК КПК и Госсоветом за период после созыва XVIII съезда партии. Это также

результат совместной борьбы, постоянных и неустанных усилий партии

и многонационального народа страны во всех сферах работы. За прошедшие пять лет, руководствуясь идеями Си Цзиньпина о социализме

с китайской спецификой новой эпохи, придерживаясь основного

лейтмотива работы — поступательного движения вперед при сохранении

стабильности, все регионы и ведомства претворяли в жизнь новую

концепцию развития, успешно выполнили программу 12-й пятилетки и благополучно приступили к реализации программы 13-й пятилетки.

Во-первых, ощутимо возросла экономическая мощь страны. ВВП вырос с 54 трлн юаней в 2012 году до 82,7 трлн юаней, среднегодовой прирост

составил 7,1%. Вклад Китая в рост мировой экономики превысил 30%.

Во-вторых, заметно повысились качество и эффективность развития.

Доходы обычного общественного бюджета по всей стране выросли с 11,7 трлн юаней до 17,3 трлн юаней. Общая производительность труда в среднедушевом расчете выросла с 73 тыс. юаней до 100 с лишним тыс.

юаней. Среднедушевые располагаемые доходы населения выросли с 17 тыс. до 26 тыс. юаней, темпы роста доходов населения в целом

превзошли темпы роста экономики. Соотношение доходов городского и сельского населения сократилось с 2,88:1 до 2,71:1. Удельная

энергоемкость ВВП снизилась на 20,9%. В-третьих, серьезные

изменения произошли в экономической структуре. В структуре

совокупного спроса доля потребительного спроса превысила долю

инвестиционного спроса. Вклад конечного потребления в экономический

рост вырос приблизительно на 4 процентных пункта. В производственной структуре — третичный сектор экономики опережал

вторичный, непрерывно рос удельный вес сферы услуг в ВВП.

Непрерывно оптимизировалась архитектоника регионального развития,

уверенно развивалась урбанизация нового типа, свыше 80 млн человек

из числа мигрирующего сельского населения получили прописку в городах и поселках. В-четвертых, старые драйверы развития

ускоренными темпами последовательно замещались новыми.

Основательное развитие структурной реформы в сфере предложения

позволило эффективно улучшить соотношение рыночного спроса и предложения и повысить рентабельность предприятий. Всесторонне

реализовывалась стратегия стимулирования развития за счет

инноваций, один за другим были получены важнейшие результаты

научно-технической деятельности, такие как космические лаборатории

серии «Тяньгун», батискаф «Цзяолун», радиотелескоп «Тяньянь»,

спутник для зондирования частиц темной материи «Укун»,

экспериментальный спутник квантовой связи «Моцзы», большие самолеты

и т.д. Непрерывным потоком появлялись новые производства, новые

виды и новые модели хозяйственной деятельности. Пройдя

реконструкцию и модернизацию, традиционные производства вновь

продемонстрировали свою жизнеспособность. В-пятых, последовательно

активизировались жизненные силы субъектов рынка. Непрерывно

улучшалась деловая среда и усиливалась работа по защите

имущественных прав, продолжала совершенствоваться рыночная среда,

обеспечивающая справедливую конкуренцию. За истекшее пятилетие

число статей, требующих административного утверждения ведомствами

Госсовета, сократилось на 44%, число инвестиционных проектов

предприятий, требующих утверждения на уровне центрального

правительства, — на 90%, а число наименований товаров и услуг, цены

на которые устанавливаются центральным правительством, — на 80%.

Бурно развивалась массовая предпринимательская и массовая

инновационная деятельность. Среднедневное количество

зарегистрированных в масштабах всей страны новых предприятий

выросло с 5,4 тыс. до 16,6 тыс., а степень их деловой активности

сохранялась на уровне примерно 70%. Непрерывно наращивались

внутренние стимулы социально-экономического развития. В-шестых,

всесторонне углублялись реформы и расширялась открытость. При проведении реформ в наиболее важных областях и ключевых звеньях

были отмечены прорывные сдвиги, в ведущих сферах в основном была

определена общая схема проведения реформ. Инициатива «Один пояс —

один путь» постепенно становится реальностью. Еще больше упрочился

статус Китая как торговой державы. Сохранялся устойчивый рост

использования иностранного капитала. Значительно возросло

воздействие Китая на экономическое развитие всего мира. В-седьмых,

эффективно обеспечивалось народное благосостояние. Численность

занятого населения в городах и поселках увеличилась более чем на 66 млн человек. Решающие сдвиги произошли в интенсивной ликвидации

бедности, численность малоимущего населения сократилась более чем на 68 млн человек. В основном была создана система социального

обеспечения, охватывающая городское и сельское население,

непрерывно повышался уровень обеспечения равного доступа к основным

общественным услугам. В-восьмых, продолжала наращиваться динамика

сохранения и защиты экологии. В контексте реализации программы

действий по предотвращению и ликвидации загрязнения атмосферы,

водной среды и почвы были достигнуты заметные результаты, в особо

выделенных районах средняя концентрация микрочастиц РМ2.5 снизилась

примерно на 30%. Ускорилось формирование институциональной системы

экологической цивилизации, общее состояние окружающей среды

улучшилось. /следует/